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Испания — Аргентина. Прогноз на матч Олимпийских игр (28.07.2021)

вчера, 05:12

Сборные Испании и Аргентины сыграют друг с другом в 3-м туре группового раунда Олимпийских игр. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает Испанию фаворитом этого матча. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.00, победа Аргентины котируется в 4.25. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.5.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.03. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.9.

Форма команд

В стартовом туре группового этапа сборная Испании не смогла вскрыть защиту Египта, сыграв вничью (0:0). Однако во второй встрече испанская команда смогла реабилитироваться, одержав непростую победу над Австралией (1:0) благодаря голу Ойарсабаля. Перед заключительным туром Испания возглавляет турнирную таблицу своей группы.

Аргентина находится в сложной ситуации. Команда занимает третье место квартета, уступая Австралии за счет проигранной очной встречи (0:2). Минимальная победа над Египтом во втором туре сохранила аргентинцам теоретические шансы на выход в плей-офф, который гарантирует победа в предстоящем поединке.

Информация для ставок

  • В 5 прошлых матчах Испании на Олимпиаде больше одного гола не забивалось
  • Аргентина побеждала в 2 из 4 прошлых поединков на Олимпийских играх
  • В обоих матчах Испании на этой Олимпиаде команды уходили на перерыв с равным счетом на табло

Прогноз

Если Испанию устроит ничья в предстоящей игре, то Аргентине ее может не хватить. Поэтому номинальным гостям нужно действовать с позиции силы, чем может воспользоваться Испания, у которой есть быстрые футболисты для контратак. Предлагаем рассмотреть ставку победу Испании с форой (0) по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Бетсити.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Слован».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.56 1.79 2.09
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Все комментарии
x3fr2a3erxmu
x3fr2a3erxmu
вчера в 10:20
Испания (до 23) одержит победу.
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