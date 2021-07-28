Испания — Аргентина. Прогноз на матч Олимпийских игр (28.07.2021)

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вчера, 05:12

Сборные Испании и Аргентины сыграют друг с другом в 3-м туре группового раунда Олимпийских игр. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает Испанию фаворитом этого матча. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.00, победа Аргентины котируется в 4.25. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.5.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.03. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.9.

Форма команд

В стартовом туре группового этапа сборная Испании не смогла вскрыть защиту Египта, сыграв вничью (0:0). Однако во второй встрече испанская команда смогла реабилитироваться, одержав непростую победу над Австралией (1:0) благодаря голу Ойарсабаля. Перед заключительным туром Испания возглавляет турнирную таблицу своей группы.

Аргентина находится в сложной ситуации. Команда занимает третье место квартета, уступая Австралии за счет проигранной очной встречи (0:2). Минимальная победа над Египтом во втором туре сохранила аргентинцам теоретические шансы на выход в плей-офф, который гарантирует победа в предстоящем поединке.

Информация для ставок

В 5 прошлых матчах Испании на Олимпиаде больше одного гола не забивалось

Аргентина побеждала в 2 из 4 прошлых поединков на Олимпийских играх

В обоих матчах Испании на этой Олимпиаде команды уходили на перерыв с равным счетом на табло

Прогноз

Если Испанию устроит ничья в предстоящей игре, то Аргентине ее может не хватить. Поэтому номинальным гостям нужно действовать с позиции силы, чем может воспользоваться Испания, у которой есть быстрые футболисты для контратак. Предлагаем рассмотреть ставку победу Испании с форой (0) по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Бетсити.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Слован».