Испания — Косово. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

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31 марта 2021, 06:48

Испания примет на своем поле Косово в матче группы B европейского отбора ЧМ -2022. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет считает Испанию явным фаворитом встречи. На победу хозяев принимают ставки по коэффициенту 1.13. Ничейный результат котируется в 10, а победа гостей принесет выигрыш по коэффициенту 29.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.43 на ТБ 2.5 и 2.74 на ТМ 2.5.

Форма команд

Испания неубедительно начала отборочный цикл к чемпионату мира. В первом туре квалификации «Красная фурия» не удержала победный результат в домашней игре против Греции (1:1). После этого подопечные Луиса Энрике с трудом обыграли в гостях Грузию (2:1), забив решающий гол в компенсированное время.

Команда Косово провела только один поединок в отборочной группе. 28 марта сборная принимала дома Швецию и проиграла со счетом 0:3. В Лиге Наций сборная Косово заняла третье место в квартете дивизиона C, набрав пять очков. Борьбу за повышение в классе косовары проиграли Греции и Словении, но обошли в таблице Молдавию.

Информация для ставок

Сборная Косово проиграла 10 прошлых матчей в квалификации чемпионата мира

Сборная Косово не забивала голы в 8 из 10 прошлых отборочных матчах

Испания не проигрывала в 17 предыдущих поединках квалификации

Сборная Косово пропускала минимум 2 гола в 8 из 10 предыдущих отборочных играх чемпионата мира

Прогноз

Испания очень сложно вошла в отборочный цикл, показав неубедительную игру в атаке. Но за счет класса хозяева должны оформлять победу над сборной Косово. Предлагаем сыграть ставку на победу Испании плюс тотал меньше (3,5) голов, по коэффициенту 2.09 в букмекерской конторе Фонбет.