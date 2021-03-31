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Испания — Косово. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

31 марта 2021, 06:48

Испания примет на своем поле Косово в матче группы B европейского отбора ЧМ-2022. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.08 12.00 35.00
Фонбет Live! 1.06 11.00 87.00
Мелбет 1.07 11.00 26.00

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет считает Испанию явным фаворитом встречи. На победу хозяев принимают ставки по коэффициенту 1.13. Ничейный результат котируется в 10, а победа гостей принесет выигрыш по коэффициенту 29.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.43 на ТБ 2.5 и 2.74 на ТМ 2.5.

Форма команд

Испания неубедительно начала отборочный цикл к чемпионату мира. В первом туре квалификации «Красная фурия» не удержала победный результат в домашней игре против Греции (1:1). После этого подопечные Луиса Энрике с трудом обыграли в гостях Грузию (2:1), забив решающий гол в компенсированное время.

Команда Косово провела только один поединок в отборочной группе. 28 марта сборная принимала дома Швецию и проиграла со счетом 0:3. В Лиге Наций сборная Косово заняла третье место в квартете дивизиона C, набрав пять очков. Борьбу за повышение в классе косовары проиграли Греции и Словении, но обошли в таблице Молдавию.

Информация для ставок

  • Сборная Косово проиграла 10 прошлых матчей в квалификации чемпионата мира
  • Сборная Косово не забивала голы в 8 из 10 прошлых отборочных матчах
  • Испания не проигрывала в 17 предыдущих поединках квалификации
  • Сборная Косово пропускала минимум 2 гола в 8 из 10 предыдущих отборочных играх чемпионата мира

Прогноз

Испания очень сложно вошла в отборочный цикл, показав неубедительную игру в атаке. Но за счет класса хозяева должны оформлять победу над сборной Косово. Предлагаем сыграть ставку на победу Испании плюс тотал меньше (3,5) голов, по коэффициенту 2.09 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.69
Лига Ставок 2.75 1.46
Мелбет 3.66 1.30
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Все комментарии
shlomo
shlomo
31 марта в 08:04
Испанцы выиграют...
sv_1969
sv_1969
31 марта в 06:55
Хозяева победят
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