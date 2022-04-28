«Атлетик Бильбао» — «Атлетико Мадрид». Прогноз на матч Примеры (30.04.2022)

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вчера, 23:09

Ставки букмекеров

«Атлетико», с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.48, ничейный исход противостоянию оценивается в 3.10, а победа «Атлетика» 3.05 в БК Фонбет.

Букмекеры не ожидают много голов в матче. Ставка ТМ (2.5) предлагается по 1.58, а ТБ (2.5) по 2.39

Форма команд

«Алетик Бильбао» на данный момент располагается на 8 строчке в таблице, имея в активе 48 очков. В текущем розыгрыше клуб 12 раз уходил с поля победителем, 12 раз заканчивал игру с равным счетом и в девяти матчах уступил. В последних пяти турах по два матча завершились выигрышами и ничьими, а одна встреча проиграна. Крайнее противостояние с «Кадисом» принесло три очка (2:3).

«Атлетико Мадрид» идет в группе лидеров, занимая четвертое место с 61 набранным очком. В нынешнем чемпионате команда 18 раз праздновала победу, семь раз довольствовалась ничьей и восемь раз терпела поражение. Предшествующие пять туров увенчались тремя победами и одной «мировой», а один матч был проигран. В крайней игре с «Грандой» победителя выявить не удалось (0:0).

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл девять из 15 последних матчей

12 из 15 последних матчей «Атлетико» завершились с менее 3.5 голами

«Атлетик» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание историю очных противостояний, форму команд и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Атлетик Бильбао» забьет гол с коэффициентом 1.45 в БК Фонбет.