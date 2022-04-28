Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИспания. Примера 2021/2022

«Атлетик Бильбао» — «Атлетико Мадрид». Прогноз на матч Примеры (30.04.2022)

вчера, 23:09
Атлетик - Атлетико (Мадрид)

Ставки букмекеров

«Атлетико», с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.48, ничейный исход противостоянию оценивается в 3.10, а победа «Атлетика» 3.05 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.103.142.63
Фонбет 3.00 3.05 2.55
Мелбет 3.14 3.26 2.56
1XBET 3.14 3.26 2.56

Букмекеры не ожидают много голов в матче. Ставка ТМ (2.5) предлагается по 1.58, а ТБ (2.5) по 2.39

Форма команд

«Алетик Бильбао» на данный момент располагается на 8 строчке в таблице, имея в активе 48 очков. В текущем розыгрыше клуб 12 раз уходил с поля победителем, 12 раз заканчивал игру с равным счетом и в девяти матчах уступил. В последних пяти турах по два матча завершились выигрышами и ничьими, а одна встреча проиграна. Крайнее противостояние с «Кадисом» принесло три очка (2:3).

«Атлетико Мадрид» идет в группе лидеров, занимая четвертое место с 61 набранным очком. В нынешнем чемпионате команда 18 раз праздновала победу, семь раз довольствовалась ничьей и восемь раз терпела поражение. Предшествующие пять туров увенчались тремя победами и одной «мировой», а один матч был проигран. В крайней игре с «Грандой» победителя выявить не удалось (0:0).

Информация для ставок

  • «Атлетико» выиграл девять из 15 последних матчей
  • 12 из 15 последних матчей «Атлетико» завершились с менее 3.5 голами
  • «Атлетик» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание историю очных противостояний, форму команд и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Атлетик Бильбао» забьет гол с коэффициентом 1.45 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.82 1.61 2.45 1.30 3.77
Фонбет 1.58 2.35
Мелбет 1.63 2.49
1XBET 1.63 2.49
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 