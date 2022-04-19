«Атлетико Мадрид» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (20.04.2022)

Ставки букмекеров
«Атлетико» в предстоящем матче считается явным фаворитом. Ставку на победу хозяев предлагают сделать с коэффициентом 1.32, ничейный результат можно взять по цене 5.30, а победу «Гранады» по 11.00 в БК Фонбет.
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завтра, 20:00
Эксперты ожидают результативного исхода. Ставка ТБ (2.5) идет за 1.77, а ТМ (2.5) за 2.12.
Форма команд
«Атлетико» привычно идет в лидерах чемпионата, занимая на сегодня 4 место и имея 60 очков в активе. Столичный клуб в текущем розыгрыше добился 18 побед, шесть игр закончил вничью и восемь раз проиграл. В последних пяти турах четыре игры выиграно, а в одной допущен проигрыш. Крайний тур увенчался триумфом над «Эспаньолом» (2:1).
«Гранада» находится в тяжелом турнирном положении. Клуб занимает 17 место, прямо над зоной вылета, при этом набрав 29 очков. Всего же, за сезон команда смогла шесть поединков выиграть, в 11 случаях закончить игру с равным счетом и 15 раз проиграть. Прошедшие пять туров завершились тремя неудачами, одной победой и одной ничьей. В крайней игре «Гранада» отдала очки «Леванте» (1:4).
Информация для ставок
- «Гранада» проиграла в девяти из 15 последних матчей
- Девять из 15 последних матчей «Атлетико» завершились с более 1.5 голами
- «Атлетико» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах
Прогноз
«Атлетико» после вылета из ЛЧ направит все силы на возвращение в чемпионскую гонку Примеры. Учитывая форму команд, турнирные задачи и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Атлетико» с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.