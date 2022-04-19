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«Атлетико Мадрид» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (20.04.2022)

сегодня, 00:04
Атлетико - Гранада

Ставки букмекеров

«Атлетико» в предстоящем матче считается явным фаворитом. Ставку на победу хозяев предлагают сделать с коэффициентом 1.32, ничейный результат можно взять по цене 5.30, а победу «Гранады» по 11.00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.3110.69
Фонбет 1.30 5.30 11.00
Мелбет 1.34 5.60 10.50
1XBET 1.32 5.80 11.50
BetBoom 1.30 5.67 11.44

Эксперты ожидают результативного исхода. Ставка ТБ (2.5) идет за 1.77, а ТМ (2.5) за 2.12.

Форма команд

«Атлетико» привычно идет в лидерах чемпионата, занимая на сегодня 4 место и имея 60 очков в активе. Столичный клуб в текущем розыгрыше добился 18 побед, шесть игр закончил вничью и восемь раз проиграл. В последних пяти турах четыре игры выиграно, а в одной допущен проигрыш. Крайний тур увенчался триумфом над «Эспаньолом» (2:1).

«Гранада» находится в тяжелом турнирном положении. Клуб занимает 17 место, прямо над зоной вылета, при этом набрав 29 очков. Всего же, за сезон команда смогла шесть поединков выиграть, в 11 случаях закончить игру с равным счетом и 15 раз проиграть. Прошедшие пять туров завершились тремя неудачами, одной победой и одной ничьей. В крайней игре «Гранада» отдала очки «Леванте» (1:4).

Информация для ставок

  • «Гранада» проиграла в девяти из 15 последних матчей
  • Девять из 15 последних матчей «Атлетико» завершились с более 1.5 голами
  • «Атлетико» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

«Атлетико» после вылета из ЛЧ направит все силы на возвращение в чемпионскую гонку Примеры. Учитывая форму команд, турнирные задачи и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Атлетико» с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.43 2.05 1.87 1.58 2.53
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.16 1.81
1XBET 2.14 1.82
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 09:02
Победа команды Хозяев с Азиатской форой (-1) в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 07:35
Атлетико победит, но обе забьют.
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