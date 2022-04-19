«Атлетико Мадрид» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (20.04.2022)

1650315851

сегодня, 00:04

Ставки букмекеров

«Атлетико» в предстоящем матче считается явным фаворитом. Ставку на победу хозяев предлагают сделать с коэффициентом 1.32, ничейный результат можно взять по цене 5.30, а победу «Гранады» по 11.00 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода. Ставка ТБ (2.5) идет за 1.77, а ТМ (2.5) за 2.12.

Форма команд

«Атлетико» привычно идет в лидерах чемпионата, занимая на сегодня 4 место и имея 60 очков в активе. Столичный клуб в текущем розыгрыше добился 18 побед, шесть игр закончил вничью и восемь раз проиграл. В последних пяти турах четыре игры выиграно, а в одной допущен проигрыш. Крайний тур увенчался триумфом над «Эспаньолом» (2:1).

«Гранада» находится в тяжелом турнирном положении. Клуб занимает 17 место, прямо над зоной вылета, при этом набрав 29 очков. Всего же, за сезон команда смогла шесть поединков выиграть, в 11 случаях закончить игру с равным счетом и 15 раз проиграть. Прошедшие пять туров завершились тремя неудачами, одной победой и одной ничьей. В крайней игре «Гранада» отдала очки «Леванте» (1:4).

Информация для ставок

«Гранада» проиграла в девяти из 15 последних матчей

Девять из 15 последних матчей «Атлетико» завершились с более 1.5 голами

«Атлетико» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз