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«Атлетико» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (3.09.2023)

сегодня, 17:55
«Атлетико» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (3.09.2023)

Ставки букмекеров

Если обратить внимание на котировки букмекерской конторы Лига Ставок, то фаворитом в предстоящем матче считается мадридский «Атлетико». На победу «индейцев» предлагают коэффициент 1.51, а на выигрыш «нервионцев» можно сделать ставку по коэффициенту 6.40. Игроки, которые склоняются к ничейному исходу, заберут выигрыш по коэффициенту 4.50, в случае если их ставка сыграет.

Испания. Примера 2023/2024
Атлетико
Севилья
ВыигрышНичьяВыигрыш
- : -
03 сентября 2023, 19:30
воскресенье
ПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.494.607.00
Лига Ставок 1.53 4.50 6.40
Pari 1.50 4.50 6.80

Букмекеры больше склоняются к верховому матчу. На тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициент 1.79. На низовой матч можно сделать ставку по коэффициенту 2.06 на ТМ 2.5. Есть вероятность, что одна из команд в предстоящем матче может уйти с поля без забитых голов. Предлагается коэффициент 1.88 на исход: обе забьют – нет.

Форма команд

«Атлетико» в турнирной таблице испанской Примеры после первых трёх туров занимает второе место, уступая пару очков «Реалу». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «севильцами». Семь матчей подряд длится беспроигрышная серия «матрасников». В матче первого тура «Атлетико» выиграло у «Гранады» на своём поле (3:1). «Нулёвку» раскатали «индейцы» с «Бетисом» в игре следующего тура чемпионата Испании. 28 августа «матрасники» разгромили в гостях команду «Райо Вальекано» (7:0).

Последнюю строчку заняли «севильцы» на данный момент в турнирной таблице Ла Лиги. Предлагаем ознакомиться с несколькими футбольными поединками «нервионцев» за последнее время. В матче первого тура нового сезона Примеры «Севилья» потерпела поражение от «Валенсии». После серии пенальти «севильцы» уступили «Манчестеру Сити» в финале Суперкубка УЕФА. В напряжённой борьбе в игре позапрошлого тура чемпионата Испании «нервионцы» проиграли «Алавесу» (4:5). На прошлых выходных в один гол «Жирона» выиграла у «Севильи» (2:1). Таким образом, «севильцы» после трёх туров Ла Лиги не набрали ни одного очка.

Информация для ставок

  • Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом: обе забьют – да
  • В пяти матчах из десяти крайних «Атлетико» выиграло своих соперников
  • За такой же период «Севилья» взяла верх над своими оппонентами в трёх встречах.

Прогноз

Неприлично победителю Лиги Европы занимать последнюю строчку турнирной таблицы. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на победу «Севильи» коэффициент 6.40. Исход кажется несколько неожиданным, но за это и любят данный вид спорта болельщики по всему миру. Первые три очка в новом сезоне «севильцы» могут набрать в предстоящем матче.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.16 1.38 2.08 1.81 1.63 2.38
Лига Ставок 2.06 1.79 1.61 2.35
Pari 2.05 1.80
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