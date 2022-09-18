«Бетис» — «Жирона». Прогноз на матч испанской Примеры (18.09.2022)

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вчера, 17:46

Ставки букмекеров

«Бетис», с явным преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.66, ничья в игре котируется по 3.85, а победа «Жироны» по 5.80 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что исход матча будет низовым. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.83, а ТБ (2.5) за 2.05 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Бетис» в этом сезоне является главной сенсацией турнира. Скромный клуб к шестому туру подходит в группе лидеров, располагаясь на четвертой строчке и имея в активе 12 очков. В пяти стартовых турах добыто четыре победы и допущено всего одно поражение, от текущего лидера «Реал Мадрида». В крайнем противостоянии верх был взят над неуступчивым «Вильярреалом» (1:0).

«Жирона» после сыгранных пяти туров занимает 10 место в таблице, сумев набрать семь очков. В прошедших поединках добыто две победы и одна ничья, а также две встречи проиграно. В крайнем противостоянии, с минимальным разрывом, обыгран «Вальядолид» (2:1). Результаты и игра команды выглядят неплохо, поэтому руководство и фанаты клуба могут быть ими довольны. Нет сомнений, что «Жирона» навяжет борьбу «Бетису» и матч выдастся весьма напряженным.

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Бетиса» завершились с более 1.5 голами

В 10 из 15 последних матчах «Жирона» забила менее 1.5 голов

«Бетис» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.99 в БК Лига Ставок.