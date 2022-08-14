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«Хетафе» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (15.08.2022)

вчера, 22:21
Хетафе - Атлетико

Ставки букмекеров

«Атлетико» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.99, ничья в игре котируется по 3.05, а победа «Хетафе» по 4.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.933.092.01
Лига Ставок 4.70 3.10 1.99
Мелбет 4.94 3.10 2.04
1XBET 4.94 3.10 2.04

Аналитики не ждут большого количества голов в поединке. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.42, а ТБ (2.5) за 3.00.

Форма команд

«Хетафе» по итогам прошлого чемпионата занял 15 место, записав к себе в актив 48 очков. За время отведенное на подготовку клуб провел шесть матчей. Один завершился с положительным результатом, в двух расписана «мировая», а в трех допущен проигрыш. В крайнем противостоянии победа отдана «Альбасете» (1:0).

«Атлетико» в сезоне 2021/2022 расположился на третьей строчке, набрав 71 очко. За период летних сборов команда сыграла четыре спарринга, в которых четырежды выиграла. В крайнем противостоянии верх взят над «Ювентус» (0:4).

Информация для ставок

  • «Атлетико» выиграл в девяти из 15 последних матчах
  • В 15 последних матчах «Хетафе» забил менее 2.5 голов
  • «Атлетико» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.74 2.20 1.44 2.93
Лига Ставок 1.66 2.18 1.39 2.90
Мелбет 1.39 2.81
1XBET 1.39 2.81
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