«Хетафе» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (15.08.2022)

1660504900

вчера, 22:21

Ставки букмекеров

«Атлетико» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.99, ничья в игре котируется по 3.05, а победа «Хетафе» по 4.80 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ждут большого количества голов в поединке. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.42, а ТБ (2.5) за 3.00.

Форма команд

«Хетафе» по итогам прошлого чемпионата занял 15 место, записав к себе в актив 48 очков. За время отведенное на подготовку клуб провел шесть матчей. Один завершился с положительным результатом, в двух расписана «мировая», а в трех допущен проигрыш. В крайнем противостоянии победа отдана «Альбасете» (1:0).

«Атлетико» в сезоне 2021/2022 расположился на третьей строчке, набрав 71 очко. За период летних сборов команда сыграла четыре спарринга, в которых четырежды выиграла. В крайнем противостоянии верх взят над «Ювентус» (0:4).

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл в девяти из 15 последних матчах

В 15 последних матчах «Хетафе» забил менее 2.5 голов

«Атлетико» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.55 в БК Лига Ставок.