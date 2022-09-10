«Хетафе» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч испанской Примеры (11.09.2022)

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вчера, 13:03

Ставки букмекеров

«Реал Сосьедад» идет фаворитом в выездном для себя поединке. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.14, ничья в игре продается за 3.10, а победа «Хетафе» за 4.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что команды сыграют в осторожный футбол, от обороны, выходя из этого и ожидать большого количества голов в поединке не стоит. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.51, а ТБ (2.5) по 2.70 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Хетафе» пока что, не оправдывает возложенных ожиданий и авансов, которое выдавались клубу в начале сезона. После четырех сыгранных туров команда занимает предпоследнее место в таблице, с набранным одним очком. Все началось с поражений в двух стартовых туров, после чего была ничья с мощным «Вильярреалом», а в крайнем противостоянии, на выезде, победный результат был отдан «Валенсии» (5:1).

«Реал Сосьедад» к пятому туру располагается ровно в середине чемпионата, на 10 месте, имея в активе семь очков. Стоит также отметить, что семь очков в активе имеет еще четыре команды. В текущем сезоне «Сосьедад» успел добыть две победы и ничью, а в одном поединке уступил. В крайнем противостоянии в чемпионате с «Атлетико» победителя выявить не смогли (1:1), а в Лиге Европы минимально был обыгран «Манчестер Юнайтед) (0:1).

Информация для ставок

13 из 15 последних матчей „Хетафе“ завершились с менее 3.5 голами

В 12 из 15 последних матчах „Реал Сосьедад“ забил менее 1.5 голов

„Реал Сосьедад“ не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что „Реал Сосьедад“ забьет гол с коэффициентом 1.35 в БК Лига Ставок.