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«Хетафе» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч испанской Примеры (11.09.2022)

вчера, 13:03
Эльче - Реал Сосьедад

Ставки букмекеров

«Реал Сосьедад» идет фаворитом в выездном для себя поединке. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.14, ничья в игре продается за 3.10, а победа «Хетафе» за 4.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.193.132.15
Лига Ставок 3.80 3.10 2.19
Мелбет 3.98 3.30 2.16
1XBET 3.98 3.30 2.16

Аналитики предполагают, что команды сыграют в осторожный футбол, от обороны, выходя из этого и ожидать большого количества голов в поединке не стоит. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.51, а ТБ (2.5) по 2.70 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Хетафе» пока что, не оправдывает возложенных ожиданий и авансов, которое выдавались клубу в начале сезона. После четырех сыгранных туров команда занимает предпоследнее место в таблице, с набранным одним очком. Все началось с поражений в двух стартовых туров, после чего была ничья с мощным «Вильярреалом», а в крайнем противостоянии, на выезде, победный результат был отдан «Валенсии» (5:1).

«Реал Сосьедад» к пятому туру располагается ровно в середине чемпионата, на 10 месте, имея в активе семь очков. Стоит также отметить, что семь очков в активе имеет еще четыре команды. В текущем сезоне «Сосьедад» успел добыть две победы и ничью, а в одном поединке уступил. В крайнем противостоянии в чемпионате с «Атлетико» победителя выявить не смогли (1:1), а в Лиге Европы минимально был обыгран «Манчестер Юнайтед) (0:1).

Информация для ставок

  • 13 из 15 последних матчей „Хетафе“ завершились с менее 3.5 голами
  • В 12 из 15 последних матчах „Реал Сосьедад“ забил менее 1.5 голов
  • „Реал Сосьедад“ не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что „Реал Сосьедад“ забьет гол с коэффициентом 1.35 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.90 2.00 1.52 2.69 1.23 4.48
Лига Ставок 1.83 1.94 1.48 2.60
Мелбет 1.51 2.66
1XBET 1.51 2.66
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:50
Победа хозяев!
shlomo
shlomo
вчера в 13:51
Гости не проиграют этот матч
Гость
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