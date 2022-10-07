«Хетафе» – «Реал». Прогноз на матч испанской Примеры (08.10.2022)

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вчера, 18:12

Ставки букмекеров

Абсолютным фаворитом в данной встрече является «Реал». Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы «Хетафе» порадует коэффициент 6.45. Ничейный исход дается по коэффициенту 4.44.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Хетафе» в минувшем туре чемпионата на воем поле принял «Вальядолид» и в голевой перестрелке не сумел порадовать собравшуюся публику набранными очками, поражение (2:3). Чуть ранее коллектив набрал в копилку шесть зачетных баллов, обыграв «Осасуну» (2:0) и «Реал Сосьедад» (2:1).

«Реал» продолжает защиту чемпионского титула. Команда оформляет большое количество очков и идет на втором месте, уступая «Барселоне» лишь по дополнительным показателям. В последних поединках «сливочные» набрали четыре балла с «Атлетико» (2:1) и «Осасуной» (1:1), а также (2:1) обыграли донецкий «Шахтер» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Информация для ставок

«Хетафе» потерпел шесть поражений в девяти последних встречах

«Реал» одержал 11 побед в последних 12 матчах

Девять минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних игр с участием «Хетафе» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Ожидаем игру с тотальным доминированием гостевого коллектива. Верим, что более квалифицированный клуб добудет победный результат и три очка в копилку, поэтому предлагаем поставить на победу «Реала» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.