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«Хетафе» – «Реал». Прогноз на матч испанской Примеры (08.10.2022)

вчера, 18:12
Реал

Ставки букмекеров

Абсолютным фаворитом в данной встрече является «Реал». Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы «Хетафе» порадует коэффициент 6.45. Ничейный исход дается по коэффициенту 4.44.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.904.531.52
Лига Ставок 6.00 4.20 1.57
Мелбет 6.20 4.34 1.60
1XBET 6.20 4.34 1.60

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Хетафе» в минувшем туре чемпионата на воем поле принял «Вальядолид» и в голевой перестрелке не сумел порадовать собравшуюся публику набранными очками, поражение (2:3). Чуть ранее коллектив набрал в копилку шесть зачетных баллов, обыграв «Осасуну» (2:0) и «Реал Сосьедад» (2:1).

«Реал» продолжает защиту чемпионского титула. Команда оформляет большое количество очков и идет на втором месте, уступая «Барселоне» лишь по дополнительным показателям. В последних поединках «сливочные» набрали четыре балла с «Атлетико» (2:1) и «Осасуной» (1:1), а также (2:1) обыграли донецкий «Шахтер» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Информация для ставок

  • «Хетафе» потерпел шесть поражений в девяти последних встречах
  • «Реал» одержал 11 побед в последних 12 матчах
  • Девять минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Три из четырех последних игр с участием «Хетафе» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Ожидаем игру с тотальным доминированием гостевого коллектива. Верим, что более квалифицированный клуб добудет победный результат и три очка в копилку, поэтому предлагаем поставить на победу «Реала» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.39 2.09 1.82 1.64 2.40
Лига Ставок 2.75 1.43 1.90 1.87 1.51 2.55
Мелбет 2.01 1.93
1XBET 2.01 1.93
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:01
Победа Реала и тб 2,5 !
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