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«Хетафе» — «Вальядолид». Прогноз на матч испанской Примеры (01.10.2022)

вчера, 00:49
Хетафе - Вальядолид

Ставки букмекеров

«Хетафе», с небольшим перевесом, идет фаворитом предстоящей встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.35, ничья в игре продается за 3.05, а победа «Вальдолида» за 3.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.403.103.54
Мелбет 2.36 2.97 3.70
1XBET 2.46 2.97 3.48

Эксперты ожидают, что команды сыграют в оборонительной манере и большого количества голов в поединке болельщики не увидят. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.58, а ТБ (2.5) за 2.48 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Хетафе» пока что, не оправдывает возложенных ожиданий и авансов, которое выдавались клубу в начале сезона. После шести сыгранных туров команда занимает 14 место в таблице, с набранными семью очками. Все началось с поражений в двух стартовых туров, после чего была ничья с мощным «Вильярреалом» и надежды на нормализацию ситуации, но команда сделали выводы только к пятому туру. В крайних двух противостояниях добыты победы, в том числе обыграна «Осасуна» (2:0) в шестом туре.

«Вальядолид» к седьмому туру подходит на 18 месте в таблице, в зоне вылета. Команда сумела набрать четыре очка, в одном матче добыв победу и сыграв вничью, а четыре поединка, в свою очередь, были проиграны. Главной задачей клуба является продление прописки в высшем испанском дивизионе, поэтому во всех матчах очки будут добываться кровью и потом. Игра с «Хетафе» отличная возможность прибавить очков в свой актив.

Информация для ставок

  • «Хетафе» не выиграл в 12 из 15 последних матчах
  • В 11 из 15 последних матчах «Вальядолида» не было голов или забила только одна команда
  • «Вальядолид» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, актуальную статистику и форму, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Хетафе» с коэффициентом 1.61 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.86 1.59 2.50 1.28 3.96
Мелбет 1.54 2.57
1XBET 1.54 2.57
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 06:59
Хозяева не проиграют
Гость
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