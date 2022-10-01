«Хетафе» — «Вальядолид». Прогноз на матч испанской Примеры (01.10.2022)

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вчера, 00:49

Ставки букмекеров

«Хетафе», с небольшим перевесом, идет фаворитом предстоящей встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.35, ничья в игре продается за 3.05, а победа «Вальдолида» за 3.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что команды сыграют в оборонительной манере и большого количества голов в поединке болельщики не увидят. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.58, а ТБ (2.5) за 2.48 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Хетафе» пока что, не оправдывает возложенных ожиданий и авансов, которое выдавались клубу в начале сезона. После шести сыгранных туров команда занимает 14 место в таблице, с набранными семью очками. Все началось с поражений в двух стартовых туров, после чего была ничья с мощным «Вильярреалом» и надежды на нормализацию ситуации, но команда сделали выводы только к пятому туру. В крайних двух противостояниях добыты победы, в том числе обыграна «Осасуна» (2:0) в шестом туре.

«Вальядолид» к седьмому туру подходит на 18 месте в таблице, в зоне вылета. Команда сумела набрать четыре очка, в одном матче добыв победу и сыграв вничью, а четыре поединка, в свою очередь, были проиграны. Главной задачей клуба является продление прописки в высшем испанском дивизионе, поэтому во всех матчах очки будут добываться кровью и потом. Игра с «Хетафе» отличная возможность прибавить очков в свой актив.

Информация для ставок

«Хетафе» не выиграл в 12 из 15 последних матчах

В 11 из 15 последних матчах «Вальядолида» не было голов или забила только одна команда

«Вальядолид» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, актуальную статистику и форму, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Хетафе» с коэффициентом 1.61 в БК Лига Ставок.