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«Мальорка» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч чемпионата Испании (3.09.2023)

сегодня, 17:06
«Мальорка» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч чемпионата Испании (3.09.2023)

Ставки букмекеров

Букмекеры в предстоящем футбольном поединке отдают предпочтение «львам» из Бильбао, а коэффициент на их победу составляет 2.45. Коэффициент 3.20 в букмекерской конторе Лига Ставок предлагается на победу «красно-чёрных». Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.15.

Испания. Примера 2023/2024
Мальорка
Атлетик
ПроигрышПроигрышНичья
- : -
03 сентября 2023, 17:15
воскресенье
ВыигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.403.122.43
Лига Ставок 3.20 3.15 2.49
Pari 3.30 3.10 2.40

Встречи данных команд на футбольном поле в последнее время не отличаются высокой результативностью. Коэффициент на тотал больше 2.5 голов составляет 2.46. Низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.53.

Форма команд

В новом сезоне «киноварные» пока не радовали победами своих поклонников. В матче первого тура сезона 2023/2024 Примеры «островитяне» сыграли вничью с командой «Лас Пальмас» (1:1). В позапрошлом туре «Мальорка» принимала дома «жёлтую подлодку» из Вильярреала. С минимальным счётом гости одержали победу над «киноварными». На прошлых выходных со счётом 2:3 «островитяне» проиграли на выезде «Гранаде».

«Баски» после первых трёх туров чемпионата занимают пятое место. Вспомним несколько матчей «львов» за последнее время. Новый сезон «красно-белые» начали с домашнего поражения от мадридского «Реала» (0:2). В позапрошлом туре с таким же счётом «Атлетик» взял верх над «Осасуной». Забитыми голами отличились нападающий из Ганы Иньяки Уильямс и нападающий Горка Гурусета. На прошлых выходных со счётом 4:2 «баски» на своём поле одержали победу над «Бетисом».

Информация для ставок

  • Три очных матча из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Два поражения потерпели «островитяне» в пяти последних встречах
  • За аналогичный период «львы» проиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу команды «Атлетик» с коэффициентом 2.45. «Баски» неплохо начали новый сезон и вполне смогут взять три очка в предстоящей встрече.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.95 1.93 1.53 2.64 1.24 4.32
Лига Ставок 1.99 1.85 1.55 2.48
Pari 1.53 2.55
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:50
Учитывая статистику очных встреч - ТМ(2,5).
shlomo
shlomo
сегодня в 17:25
Не только старт команд в новом сезоне может говорить в пользу успеха гостевого коллектива, но и их личные встречи могут внести свою аргументацию. К слову, за крайние 5-ть матчей, Атлетик Бильбао имел несчастье проиграть Мальорке лишь однажды. А в остальном, баскская команда занесла в свой актив две победы и две ничьи, и судя по всему, их положительная тенденция будет удостоена продолжения.
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