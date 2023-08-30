«Мальорка» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч чемпионата Испании (3.09.2023)

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сегодня, 17:06

Ставки букмекеров

Букмекеры в предстоящем футбольном поединке отдают предпочтение «львам» из Бильбао, а коэффициент на их победу составляет 2.45. Коэффициент 3.20 в букмекерской конторе Лига Ставок предлагается на победу «красно-чёрных». Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.15.

Встречи данных команд на футбольном поле в последнее время не отличаются высокой результативностью. Коэффициент на тотал больше 2.5 голов составляет 2.46. Низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.53.

Форма команд

В новом сезоне «киноварные» пока не радовали победами своих поклонников. В матче первого тура сезона 2023/2024 Примеры «островитяне» сыграли вничью с командой «Лас Пальмас» (1:1). В позапрошлом туре «Мальорка» принимала дома «жёлтую подлодку» из Вильярреала. С минимальным счётом гости одержали победу над «киноварными». На прошлых выходных со счётом 2:3 «островитяне» проиграли на выезде «Гранаде».

«Баски» после первых трёх туров чемпионата занимают пятое место. Вспомним несколько матчей «львов» за последнее время. Новый сезон «красно-белые» начали с домашнего поражения от мадридского «Реала» (0:2). В позапрошлом туре с таким же счётом «Атлетик» взял верх над «Осасуной». Забитыми голами отличились нападающий из Ганы Иньяки Уильямс и нападающий Горка Гурусета. На прошлых выходных со счётом 4:2 «баски» на своём поле одержали победу над «Бетисом».

Информация для ставок

Три очных матча из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Два поражения потерпели «островитяне» в пяти последних встречах

За аналогичный период «львы» проиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу команды «Атлетик» с коэффициентом 2.45. «Баски» неплохо начали новый сезон и вполне смогут взять три очка в предстоящей встрече.