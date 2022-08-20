«Мальорка» — «Бетис». Прогноз на матч испанской Примеры (20.08.2022)

Ставки букмекеров
«Бетис» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.44, ничья в игре котируется по 3.30, а победа «Мальорки» по 3.10 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 20:30
Аналитики не ждут большого количества голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.71, а ТБ (2.5) за 2.21.
Форма команд
«Мальорка» начала сезон 2022/2023 с нулевой ничьей на выезде против крепкого соперника «Атлетик» (0:0).
«Бетис», продолжает тенденцию прошлого сезона и радует своих болельщиков зрелищной игрой. В первом туре разгромно обыгран «Эльче» (3:0).
Информация для ставок
- «Мальорка» проиграла в 10 из 15 последних матчах в Примере
- В 13 из 15 последних матчах «Бетис» забил менее 2.5 голов
- «Бетис» не проиграл в пяти последних очных встречах
Прогноз
Учитывая актуальную статистику, настой команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.90 в БК Лига Ставок.