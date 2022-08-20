«Мальорка» — «Бетис». Прогноз на матч испанской Примеры (20.08.2022)

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сегодня, 02:00

Ставки букмекеров

«Бетис» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.44, ничья в игре котируется по 3.30, а победа «Мальорки» по 3.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ждут большого количества голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.71, а ТБ (2.5) за 2.21.

Форма команд

«Мальорка» начала сезон 2022/2023 с нулевой ничьей на выезде против крепкого соперника «Атлетик» (0:0).

«Бетис», продолжает тенденцию прошлого сезона и радует своих болельщиков зрелищной игрой. В первом туре разгромно обыгран «Эльче» (3:0).

Информация для ставок

«Мальорка» проиграла в 10 из 15 последних матчах в Примере

В 13 из 15 последних матчах «Бетис» забил менее 2.5 голов

«Бетис» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая актуальную статистику, настой команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.90 в БК Лига Ставок.