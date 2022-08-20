Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИспания. Примера 2022/2023

«Мальорка» — «Бетис». Прогноз на матч испанской Примеры (20.08.2022)

сегодня, 02:00
Мальорка - Бетис

Ставки букмекеров

«Бетис» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.44, ничья в игре котируется по 3.30, а победа «Мальорки» по 3.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.193.342.44
Мелбет 3.24 3.32 2.46

Аналитики не ждут большого количества голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.71, а ТБ (2.5) за 2.21.

Форма команд

«Мальорка» начала сезон 2022/2023 с нулевой ничьей на выезде против крепкого соперника «Атлетик» (0:0).

«Бетис», продолжает тенденцию прошлого сезона и радует своих болельщиков зрелищной игрой. В первом туре разгромно обыгран «Эльче» (3:0).

Информация для ставок

  • «Мальорка» проиграла в 10 из 15 последних матчах в Примере
  • В 13 из 15 последних матчах «Бетис» забил менее 2.5 голов
  • «Бетис» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая актуальную статистику, настой команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.67 1.72 2.23 1.37 3.29
Мелбет 1.75 2.26
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 