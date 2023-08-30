«Осасуна» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (3.09.2023)

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сегодня, 19:05

Ставки букмекеров

Если обратить внимание на линию букмекерской конторы Лига Ставок, то можно заметить, что безоговорочными фаворитами в матче считаются «синегранатовые». Сделать ставку на выигрыш «Барселоны» можно по коэффициенту 1.70. На победу гостей предлагается коэффициент 4.90. Ничейный результат позволит игроку умножить сумму ставки на коэффициент 4.00.

Букмекеры верят в верховой матч, и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициенту 1.80. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании занимают «красные» на данный момент. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Осасуны» за последнее время. Со счётом 2:0 в матче первого тура нового сезона Ла Лиги на выезде «красные» взяли верх над «Сельтой». В сухую, пропустив пару голов, «Осасуна» потерпела поражение от «басков» из Бильбао. В первой финальной игре квалификации Лиги конференций «красные» дома уступили со счётом 1:2 бельгийскому «Брюгге». На прошлых выходных с разницей в один мяч «Осасуна» в гостях выиграла у «Валенсии».

После первых трёх туров нового сезона Примеры «Барса» занимает четвёртое место, опережая на одно очко «Осасуну». Ознакомимся с результатами недавних матчей «Барселоны», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «красными». Шесть матчей подряд «сине-гранатовые» не уступают своим соперникам. Начала новый сезон «Барса» с нулевой ничьи с командой «Хетафе». В матче 2-го тура со счётом 2:0 «Барселона» взяла верх над «Кадисом». На прошлых выходных с разницей в один мяч «сине-гранатовые» обыграли «жёлтую подлодку» из Вильярреала (4:3).

Информация для ставок

Из пяти крайних очных встреч в трёх исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру

Четыре поражения потерпела «Осасуна» в десяти последних матчах

В двух футбольных поединках за аналогичный период «Барселона» уступила своим оппонентам.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.70 на победу «Барселоны». «Сине-гранатовые» одержат третью победу подряд. «Осасуна» не сможет зацепиться даже за ничью.