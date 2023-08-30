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«Реал» Мадрид — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (2.09.2023)

сегодня, 00:06
«Реал» Мадрид — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (2.09.2023)

Ставки букмекеров

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение безусловно «сливочным» из Мадрида, а коэффициент на их победу составляет 1.33. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу «Хетафе» предлагается коэффициент 10.00. На ничью можно поставить по коэффициенту 5.40.

Испания. Примера 2023/2024
Реал
Хетафе
ВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
02 сентября 2023, 17:15
суббота
ВыигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.355.1110.33
Лига Ставок 1.35 5.40 10.00
Pari 1.33 4.90 10.00

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.82. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.03. Сделать ставку на исход «обе забьют – нет» можно по коэффициенту 1.60.

Форма команд

Второе место заняли «белые» по итогам прошлого сезона Примеры. Рассмотрим недавние матчи с участием «Реала», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Хетафе». Три победы одержал «Галактикос» в первых трёх турах нового сезона чемпионата Испании. В Бильбао со счётом 2:0 «сливочные» обыграли местных «львов» в рамках матча первого тура Ла Лиги. «Альмерия» уступила мадридской команде с разницей в пару голов на своём поле. В прошлом туре Примеры «Галактикос» выиграл с минимальным счётом у «Сельты» на их поле.

В сезоне 2022/2023 Ла Лиги «тёмно-синие» заняли пятнадцатую строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «Хетафе» за последнее время. «Нулёвку» раскатали «городские» в домашнем матче с «Барселоной» в игре 1-го тура чемпионата Испании. Пропустив три гола, в сухую «тёмно-синие» потерпели поражение от «Жироны» в гостях. Дома с минимальным счётом «Хетафе» выиграл у «Алавеса» в матче прошлого тура Примеры. Победный гол забил нападающий «городских» Борха Майорал, реализовав пенальти под конец матча.

Информация для ставок

  • Одиннадцать очных встреч к ряду завершились исходом: обе забьют – нет
  • Три победы одержали «львы» в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период «тёмно-синие» взяли верх над своими соперниками в двух матчах.

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу команды «Реал» с форой -1.5 гола с коэффициентом 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок. «Сливочным» уже доводилось выигрывать «городских» из Хетафе с разницей в пару мячей и более.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.45 1.97 1.92 1.54 2.59
Лига Ставок 3.00 1.39 2.02 1.82 1.58 2.41
Pari 1.93 1.87
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