«Реал» Мадрид — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (2.09.2023)

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сегодня, 00:06

Ставки букмекеров

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение безусловно «сливочным» из Мадрида, а коэффициент на их победу составляет 1.33. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу «Хетафе» предлагается коэффициент 10.00. На ничью можно поставить по коэффициенту 5.40.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.82. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.03. Сделать ставку на исход «обе забьют – нет» можно по коэффициенту 1.60.

Форма команд

Второе место заняли «белые» по итогам прошлого сезона Примеры. Рассмотрим недавние матчи с участием «Реала», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Хетафе». Три победы одержал «Галактикос» в первых трёх турах нового сезона чемпионата Испании. В Бильбао со счётом 2:0 «сливочные» обыграли местных «львов» в рамках матча первого тура Ла Лиги. «Альмерия» уступила мадридской команде с разницей в пару голов на своём поле. В прошлом туре Примеры «Галактикос» выиграл с минимальным счётом у «Сельты» на их поле.

В сезоне 2022/2023 Ла Лиги «тёмно-синие» заняли пятнадцатую строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «Хетафе» за последнее время. «Нулёвку» раскатали «городские» в домашнем матче с «Барселоной» в игре 1-го тура чемпионата Испании. Пропустив три гола, в сухую «тёмно-синие» потерпели поражение от «Жироны» в гостях. Дома с минимальным счётом «Хетафе» выиграл у «Алавеса» в матче прошлого тура Примеры. Победный гол забил нападающий «городских» Борха Майорал, реализовав пенальти под конец матча.

Информация для ставок

Одиннадцать очных встреч к ряду завершились исходом: обе забьют – нет

Три победы одержали «львы» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «тёмно-синие» взяли верх над своими соперниками в двух матчах.

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу команды «Реал» с форой -1.5 гола с коэффициентом 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок. «Сливочным» уже доводилось выигрывать «городских» из Хетафе с разницей в пару мячей и более.