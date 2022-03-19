«Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2022)

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вчера, 11:51

Ставки букмекеров

«Севилья» считается умеренным фаворитом предстоящего матча. Букмекерская компания Фонбет предлагает поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 2.05. Шансы «Реал Сосьедада» успешно выступить на поле соперника оцениваются в 3.90, а поставить на ничью можно по котировке 3.15.

Если же анализировать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне низкой результативности. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.60, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Севилья» удерживается на втором месте чемпионата, набрав 56 очков. В текущем розыгрыше Ла Лиги клуб допустил только два поражения, оформив 15 побед, и 11 раз разделив очки со своими соперниками.

При этом «Севилья» дважды кряду сыграла вничью в Ла Лиге – «Алавес» (0:0) и «Райо Вальекано» (1:1), а в минувший четверг коллектив Хулена Лопетеги вылетел из Лиги Европы, уступив «Вест Хэму» в дополнительных таймах.

«Реал Сосьедад» базируется на шестом месте рейтинга, пополнив счет на 47 баллов. Клуб из Сан-Себастьяна одержал 13 викторий и восемь ничьих в чемпионате, проиграв соперникам восемь раз.

Выделим, что в четырех последних турах чемпионата баски трижды побеждали – «Осасуна» (1:0), «Мальорка» (2:0) и «Алавес» (1:0), а единственное поражение в этот период было зафиксировано во встрече с «Реалом» (1:4).

Информация для ставок

«Реал Сосьедад» не пропускал голы в 7 из последних 9 матчей Ла Лиги

«Севилья» не проигрывала в 15 прошлых матчах чемпионата на своем поле

«Реал Сосьедад» сыграл на ТМ(2,5) голов в 3 из последних 4 матчей чемпионата

Прогноз

У «Севильи» лучшая защита чемпионата, а «Реал Сосьедад» забил только 18 голов за 14 гостевых матчей лиги. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.