«Севилья» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.08.2023)

1693057838

сегодня, 16:50

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры минимальным фаворитом считают «Севилью». Коэффициент составляет 2.08 на победу «севильцев». В букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей предлагается коэффициент 3.65. На ничью можно поставить по коэффициенту 3.50.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно сделать ставку по коэффициенту 1.94. На исход тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент составляет 1.90. Котировки букмекеров указывают нам на то, что команды, скорее всего, обменяются голами в предстоящей встрече. Сделать ставку на исход «обе забьют – да» можно по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Нервионцы» на международной арене в прошлом сезоне завоевали очередной трофей, а во внутреннем чемпионате команда заняла всего лишь двенадцатое место. В межсезонье «Севилья» сыграла в нескольких товарищеских матчах. С минимальным счётом «севильцы» выиграли у «Бетиса». Ничью раскатали «нервионцы» с мадридским «Атлетико» (1:1). Дома с разницей в один гол «Севилья» уступила «Валенсии» в матче первого тура Ла Лиги (1:2). После серии пенальти «севильцы» проиграли в финале Суперкубка УЕФА «Манчестеру Сити». Со счётом 3:4 в гостях «нервионцы» уступили «Алавесу».

«Жирондинцы» в прошлом сезоне чемпионата Испании вошли в десятку самых сильных команд. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием команды за последнее время. Ничью раскатала «Жирона» с «маленькими ослами» из Неаполя в рамках товарищеского матча (1:1). Со счётом 2:1 «бело-красные» одержали победу над «Лацио». 12 августа в матче 1-го тура нового сезона чемпионата Испании «жирондинцы» на выезде сыграли вничью с командой «Реал Сосьедад» (1:1). На прошлых выходных дома со счётом 3:0 «бело-красные» взяли верх над «Хетафе». Дублем во втором тайме отличился нападающий Стуани.

Информация для ставок

В половине матчей из десяти последних «севильцы» проиграли

За такой же период «жирондинцы» уступили в двух футбольных поединках

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 2.08 на победу команды «Севилья». После поражения от «Алавеса» по-спортивному злые «нервионцы» обязаны порадовать в предстоящем матче своих поклонников победой.