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«Вильрреал» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (19.04.2022)

сегодня, 00:38
Вильярреал - Валенсия

Ставки букмекеров

В грядущей встрече «Вильрреал» считается явным фаворитом. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.55, ничья в матче котируется по 4.30, а победа «Валенсии» по 6.20 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.566.35
Фонбет 1.52 4.30 6.20
Мелбет 1.58 4.42 6.40
1XBET 1.58 4.42 6.40
BetBoom 1.55 4.50 6.10

Аналитики полагают, что исход матча будет результативным. Ставку ТБ (2.5) предлагают заиграть с коэффициентом 1.83, а ТМ (2.5) 2.04.

Форма команд

«Вильярреал» после сыгранных 32 туров занимает 7 позицию в таблице, имея в активе 49 очков. В текущем сезоне клуб добился 13 побед, 10 матчей закончил вничью и девять раз проиграл. Последние пять туров запомнились двумя триумфами, одной ничьей и двумя поражениями. В крайней туре вверх одержан над «Хетафе» (1:2).

«Валенсия» к игре подходит занимая 10 место в чемпионате, при этом набрав 42 очка. Команда в текущем розыгрыше обыгрывала соперников 10 раз, 12 игр закончила с равным счетом и 10 в матчах терпела поражение. Предыдущие пять туров увенчались одной победой, тремя ничьими и огорчили одним проигрышем в крайней игре против «Осасуны» (1-2).

Информация для ставок

  • «Валенсия» выиграла в четырех из пяти последних очных встречах
  • «Вильярреал» в девяти из 15 последних матчей забил менее 1.5 голов
  • В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

«Вильрреал» окрылен успехами на европейской арене, команда пребывает в отличном настроении. Так же, учитывая форму команд в Примере, историю очных противостояний и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку, что обе команды забьют с коэффициентом 1.92 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.42 2.06 1.86 1.60 2.48
Фонбет 1.98 1.82
Мелбет 2.06 1.89
1XBET 2.06 1.89
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:06
Победа команды "Вильярреал" с Азиатской форой (-1) в этом матче.
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