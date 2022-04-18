«Вильрреал» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (19.04.2022)

1650231500

сегодня, 00:38

Ставки букмекеров

В грядущей встрече «Вильрреал» считается явным фаворитом. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.55, ничья в матче котируется по 4.30, а победа «Валенсии» по 6.20 в БК Фонбет.

Аналитики полагают, что исход матча будет результативным. Ставку ТБ (2.5) предлагают заиграть с коэффициентом 1.83, а ТМ (2.5) 2.04.

Форма команд

«Вильярреал» после сыгранных 32 туров занимает 7 позицию в таблице, имея в активе 49 очков. В текущем сезоне клуб добился 13 побед, 10 матчей закончил вничью и девять раз проиграл. Последние пять туров запомнились двумя триумфами, одной ничьей и двумя поражениями. В крайней туре вверх одержан над «Хетафе» (1:2).

«Валенсия» к игре подходит занимая 10 место в чемпионате, при этом набрав 42 очка. Команда в текущем розыгрыше обыгрывала соперников 10 раз, 12 игр закончила с равным счетом и 10 в матчах терпела поражение. Предыдущие пять туров увенчались одной победой, тремя ничьими и огорчили одним проигрышем в крайней игре против «Осасуны» (1-2).

Информация для ставок

«Валенсия» выиграла в четырех из пяти последних очных встречах

«Вильярреал» в девяти из 15 последних матчей забил менее 1.5 голов

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

«Вильрреал» окрылен успехами на европейской арене, команда пребывает в отличном настроении. Так же, учитывая форму команд в Примере, историю очных противостояний и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку, что обе команды забьют с коэффициентом 1.92 в БК Фонбет.