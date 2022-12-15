«Луго» — «Гранада». Прогноз на матч испанской Сегунды (17.12.2022)

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вчера, 10:03

Ставки букмекеров

Победу «Гранады» можно сыграть по коэффициенту 2.00 – букмекеры считают гостей фаворитом этого противостояния. Ставки в пользу победы «Луго» играются по котировке 3.90, а за ничью предложена цена 3.20.

Вместе с тем аналитики БК Лига Ставок убеждены, что «Луго» и «Гранада» установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.53, ТБ (2,5) – 2.35.

Форма команд

«Луго» закрепился в зоне вылета чемпионата. После победы над «Расингом» (1:0), которая стала для клуба четвертой в текущем розыгрыше лиги, футболисты «Луго» провели неудачные поединки со «Спортингом» из Хихона (0:1) и «Понферрадиной» (0:1).

По итогам десяти домашних матчей Сегунды футболисты «Луго» зафиксировали только две победы. Также на счету хозяев четыре ничейных поединка и четыре проигрыша на своем поле.

«Гранада» преследует задачу вернуться в Ла Лигу по итогам текущего сезона. На данный момент «насриды» замыкают лидирующую шестерку Сегунды, находясь в зоне плей-офф. В трех прошлых матчах чемпионата футболисты «Гранады» проявили себя хорошо, заработав семь очков – «Бургос» (1:0), «Малага» (1:1) и «Алавес» (3:1).

Выделим, что в десяти гостевых матчах Сегунды футболисты «Гранады» выиграли только один матч – три ничьих и шесть поражений.

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 9 последних матчах «Луго» на своем поле

Ставка ТМ(2,5) гола сыграла в 4 из последних 5 гостевых матчей «Гранады»

Вариант пари ТМ(2,5) гола сыграл в 2 из 4 очных матчей команд

Прогноз

«Луго» и «Гранада» ограничены в атаке, которая редко забивает больше одного гола за матч. Поэтому, предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.