«Аталанта» – «Фиорентина». Прогноз на матч кубка Италии (10.02.2022)

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вчера, 15:59

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет видит «Аталанту» фаворитом данной встречи. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1,75. Загрузить на неожиданный успех «фиалок» предлагают за 4.44. Если вы уверены, что будет ничья, то выбрать ее можно по коэффициенту 4.15.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.27. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Аталанта» попала в небольшой игровой кризис и уже в нескольких матчах подряд не может победить. Исправлять ситуацию придется в кубковой встрече. В поединках чемпионата команда расписала две нулевые ничьи с «Интером» и «Лацио», а затем дома сенсационно уступила аутсайдеру «Кальяри» (1:2).

«Фиорентина» также имеет не лучшие результаты в последних играх чемпионата. Клуб в минувшем туре огорчил своих болельщиков разгромным домашним поражением от римского «Лацио» (0:3), а чуть ранее не смог на выезде переиграть «Кальяри», ничья (1:1). Что касается кубка, то в данную стадию коллектив пробился благодаря фантастической победе над «Наполи» со счетом (5:2).

Информация для ставок

«Аталанта» не может выиграть три матча подряд (две ничьи и поражение)

У «Фиорентины» лишь одна победа в последних четырех играх (без учета дополнительного времени)

Девять минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре из шести последних встреч «Аталанты» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз