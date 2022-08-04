«Пиза» — «Брешиа». Прогноз на матч кубка Италии (06.08.2022)

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сегодня, 12:50

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи в этом поединке нет. Линия БК Лига Ставок предлагает загрузить на победу хозяев по коэффициенту 2.63. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.25, а поверить в победу гостей можно по коэффициенту 2.62.

Букмекеры не верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2.15 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.7. Обмен голами в этой игре стоит 1.85.

Форма команд

«Пиза» в последние дни мая месяца сражалась в плей-офф раунде за право выйти в Серию А, но не сумев обыграть «Монцу» по сумме двух матчей в основное время, проиграла в дополнительное с общим счетом (4:6). После этого команды была в отпуске и в межсезонье провела всего одну товарищескую встречу против «Палермо», где одержала уверенную победу (5:0).

«Брешиа» после отдыха провела больше контрольных встреч. Коллектив по очереди сразился с «Сампдорией», «Лекко» и «Мантовой» и на табло были зафиксированы результаты (0:2), (5:1) и (4:1) соответственно.

Информация для ставок

«Пиза» выиграла два из пяти последних поединков

У «Брешии» три поражения в последних шести играх

Две минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют – нет»

Три последних матча «Пизы» и шесть из семи «Брешии» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает абсолютно равный поединок с большим количеством единоборств на каждом сантиметре поля. Абсолютно не ясно, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем загрузить на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 3.25.