«Пиза» — «Брешиа». Прогноз на матч кубка Италии (06.08.2022)

Ставки букмекеров
Явного фаворита встречи в этом поединке нет. Линия БК Лига Ставок предлагает загрузить на победу хозяев по коэффициенту 2.63. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.25, а поверить в победу гостей можно по коэффициенту 2.62.
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06 августа 2022, 18:45
суббота
Букмекеры не верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2.15 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.7. Обмен голами в этой игре стоит 1.85.
Форма команд
«Пиза» в последние дни мая месяца сражалась в плей-офф раунде за право выйти в Серию А, но не сумев обыграть «Монцу» по сумме двух матчей в основное время, проиграла в дополнительное с общим счетом (4:6). После этого команды была в отпуске и в межсезонье провела всего одну товарищескую встречу против «Палермо», где одержала уверенную победу (5:0).
«Брешиа» после отдыха провела больше контрольных встреч. Коллектив по очереди сразился с «Сампдорией», «Лекко» и «Мантовой» и на табло были зафиксированы результаты (0:2), (5:1) и (4:1) соответственно.
Информация для ставок
- «Пиза» выиграла два из пяти последних поединков
- У «Брешии» три поражения в последних шести играх
- Две минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют – нет»
- Три последних матча «Пизы» и шесть из семи «Брешии» завершились пробитием ТБ 2.5
Прогноз
Нас ожидает абсолютно равный поединок с большим количеством единоборств на каждом сантиметре поля. Абсолютно не ясно, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем загрузить на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 3.25.