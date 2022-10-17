«Специа» — «Брешиа». Прогноз на матч кубка Италии (19.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры небольшое преимущество в этой игре отдали хозяевам поля. На победу «Специи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Поверить в успех «Брешии» любой игрок может по коэффициенту 3.8. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.65.
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завтра, 16:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.88. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по похожему коэффициенту 1.92, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Специа» в последнем туре национального чемпионата на своем поле принимала «Кремонезе», но тремя очками порадовать собравшуюся публику не смогла, ничья (2:2). Что касается кубка, то стадией раньше коллектив без шансов разгромил на своем поле низшелиговый «Комо» со счетом (5:1).
«Брешиа» на стадии 1/32 финала кубка страны сражалась на выезде с «Пизой» и также добыла уверенную победу (4:1). В Серии В команда идет на седьмом месте, имея в активе 16 очков, а в последнем туре в гостях уступила «Кальяри» (1:2).
Информация для ставок
- «Специа» победила лишь раз в девяти последних играх
- Безвыигрышная серия «Брешии» насчитывает три встречи
- Четыре из пяти минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»
- Три из четырех последних матчей «Специи» завершились пробитием ТБ 2.5
Прогноз
«Специа» с первых минут возьмет мяч под свой контроль, будет доминировать на протяжении всего поединка и без проблем выйдет в следующий этап кубка. Предлагаем сделать ставку на победу «Специи» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.