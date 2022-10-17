«Специа» — «Брешиа». Прогноз на матч кубка Италии (19.10.2022)

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вчера, 15:13

Ставки букмекеров

Букмекеры небольшое преимущество в этой игре отдали хозяевам поля. На победу «Специи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Поверить в успех «Брешии» любой игрок может по коэффициенту 3.8. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.65.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.88. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по похожему коэффициенту 1.92, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Специа» в последнем туре национального чемпионата на своем поле принимала «Кремонезе», но тремя очками порадовать собравшуюся публику не смогла, ничья (2:2). Что касается кубка, то стадией раньше коллектив без шансов разгромил на своем поле низшелиговый «Комо» со счетом (5:1).

«Брешиа» на стадии 1/32 финала кубка страны сражалась на выезде с «Пизой» и также добыла уверенную победу (4:1). В Серии В команда идет на седьмом месте, имея в активе 16 очков, а в последнем туре в гостях уступила «Кальяри» (1:2).

Информация для ставок

«Специа» победила лишь раз в девяти последних играх

Безвыигрышная серия «Брешии» насчитывает три встречи

Четыре из пяти минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей «Специи» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

«Специа» с первых минут возьмет мяч под свой контроль, будет доминировать на протяжении всего поединка и без проблем выйдет в следующий этап кубка. Предлагаем сделать ставку на победу «Специи» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.