«Удинезе» — «Монца». Прогноз на матч кубка Италии (19.10.2022)

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вчера, 15:16

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Удинезе», на победу которого линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.7. Поставить неожиданную на победу «Монцы» можно по коэффициенту 4.3, а взять ничью предлагают по коэффициенту 4.05.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.6. Тотал меньше 2.5 стоит 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно также по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Удинезе» после крайне удачной серии из шести побед вряд дважды сыграл вничью, но тем не менее остается вверху турнирной таблицы Серии А. команда расписала голевую ничью (2:2) с «Аталантой» и нулевую с «Лацио» и закрепилась на пятом месте. В минувшей стадии кубка страны коллектив переиграл дома «Фералписало» со счетом (2:1).

«Монца» также имела победную серию, но более скромную и прервала ее в последнем туре национального чемпионата, проиграв на выезде «Эмполи» (0:1). На стадии 1/32 финала кубка футболсты новичка элиты сразились с «Фрозиноне» и в голевой перестрелке красиво победили (3:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Удинезе» насчитывает девять матчей (шесть побед и три ничьих)

У «Монцы» лишь одно поражение в последних пять играх

Пять из шести последних встреч «Удинезе» завершились пробитием тотала больше 2.5

Шесть из семи минувших игр «Монцы» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Удине» на ходу и демонстрирует очень организованный футбол. Выход в 1/8 финала коллективу крайне необходим, поэтому предлагаем поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.