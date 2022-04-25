«Аталанта» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.04.2022)

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вчера, 23:42

Ставки букмекеров

Фаворитом в данном сражении является «Аталанта». Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.6 на ее победу. В случае успеха «Торино» игроков порадует коэффициент 5.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.25.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Аталанта» смогла прервать свою безвыигрышную серию и впервые за месяц одержать победу. Случилось это в гостевом противостоянии с «Венецией», которая хоть и оказала сопротивление, но вынуждена была капитулировать (3:1). Чуть ранее клуб из Бергамо уступил дома «Вероне» (1:2), а также покинул розыгрыш Лиги Европы, проиграв «Лейпцигу» (0:2).

«Торино» стабильно набирает зачетные баллы в последних турах. Несколько дней назад коллектив переиграл на своем поле «Специю» (2:1), а чуть ранее не дал себя в обиду грозным «Лацио» и «Милану», расписав с ними ничьи (1:1) и (0:0).

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла лишь один из шести последних матчей

Беспроигрышная серия «Торино» насчитывает четыре поединка

Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Четыре из шести последних игр «Аталанты» завершились результатом ТБ 2.5, шесть из семи «Торино» — ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет интересный матч с доминированием «Аталанты». В последнее время результаты даются команде трудно и «Торино» вероятно захочет засушить игру и расписать ничью. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.