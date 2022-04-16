 «Аталанта» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (18.04.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Аталанта». Загрузить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65. Если считаете, что неожиданно победят хозяева поля, то порадует коэффициент 5.14. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 4.3.
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завтра, 22:00
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.65. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.22. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Аталанта» проводит не лучший отрезок сезона, о чем свидетельствует неприятная безвыигрышная серия. После раз команда побеждала почти месяц назад и за прошедшее время успела вылететь из Лиги Европы, проиграв «Лейпцигу» (1:3) по сумме двух матчей, а также в родном чемпионата клуб потеряла очки с «Сассуоло» и «Наполи» (1:2) и (1:3).
«Верона» продолжает находиться в самом центре таблицы на 10 месте и комфортно чувствовать себя на безопасном расстоянии от зоны вылета. Коллектив также не часто радует болельщиков победами, о в предпоследнем туре все же удалось обыграть дома «Дженоа» (1:0), а затем уже последовало гостевое поражение от миланского «Интера» (0:2).
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Аталанты» насчитывает четыре поединка
- «Верона» не может победить на выезде в пяти играх кряду
- Две минувшие очные встречи закончились победой «Аталанты»
- Четыре из пяти последних матчей с участием «Вероны» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.