 «Аталанта» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (18.04.2022)

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вчера, 15:41

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Аталанта». Загрузить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65. Если считаете, что неожиданно победят хозяева поля, то порадует коэффициент 5.14. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 4.3.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.65. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.22. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Аталанта» проводит не лучший отрезок сезона, о чем свидетельствует неприятная безвыигрышная серия. После раз команда побеждала почти месяц назад и за прошедшее время успела вылететь из Лиги Европы, проиграв «Лейпцигу» (1:3) по сумме двух матчей, а также в родном чемпионата клуб потеряла очки с «Сассуоло» и «Наполи» (1:2) и (1:3).

«Верона» продолжает находиться в самом центре таблицы на 10 месте и комфортно чувствовать себя на безопасном расстоянии от зоны вылета. Коллектив также не часто радует болельщиков победами, о в предпоследнем туре все же удалось обыграть дома «Дженоа» (1:0), а затем уже последовало гостевое поражение от миланского «Интера» (0:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Аталанты» насчитывает четыре поединка

«Верона» не может победить на выезде в пяти играх кряду

Две минувшие очные встречи закончились победой «Аталанты»

Четыре из пяти последних матчей с участием «Вероны» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.