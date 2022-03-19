«Болонья» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.03.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров фаворитом матча является «Аталанта». Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8. Если считаете, что неожиданно победят хозяева поля, то порадует коэффициент 4.44. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.75.
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сегодня, 22:45
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.84.
Форма команд
«Болонья» после 12 туров располагается на 12 месте в таблице и находится на безопасном расстоянии в 11 очков от зоны вылета. Коллектив в минувших трех турах взял лишь два очка, благодаря (0:0) и (1:1) с «Торино» и «Салернитаной», а также было зафиксировано минимальное поражение от «Фиорентины» (0:1).
«Аталанта» успешно пробилась в четвертьфинал Лиги Европы, повторно обыграв немецкий «Байер» теперь уже на выезде со счетом (1:0). В национальном чемпионате команда занимает седьмое место и продолжает битву за медали чемпионата. В последнем туре коллектив на своем поле принимал «Дженоа» и не смог поразить ворота аутсайдера, ничья (0:0).
Информация для ставок
- «Болонья» выиграла лишь один матч из последних пяти
- У «Аталанты» два поражения в последних четырех гостевых играх
- Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют – нет»
- Три последних поединка «Болоньи» и три из четырех «Аталанты» закончились результатом ТМ 2.5
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество гостей. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.