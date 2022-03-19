«Болонья» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.03.2022)

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вчера, 15:20

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворитом матча является «Аталанта». Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8. Если считаете, что неожиданно победят хозяева поля, то порадует коэффициент 4.44. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.75.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Болонья» после 12 туров располагается на 12 месте в таблице и находится на безопасном расстоянии в 11 очков от зоны вылета. Коллектив в минувших трех турах взял лишь два очка, благодаря (0:0) и (1:1) с «Торино» и «Салернитаной», а также было зафиксировано минимальное поражение от «Фиорентины» (0:1).

«Аталанта» успешно пробилась в четвертьфинал Лиги Европы, повторно обыграв немецкий «Байер» теперь уже на выезде со счетом (1:0). В национальном чемпионате команда занимает седьмое место и продолжает битву за медали чемпионата. В последнем туре коллектив на своем поле принимал «Дженоа» и не смог поразить ворота аутсайдера, ничья (0:0).

Информация для ставок

«Болонья» выиграла лишь один матч из последних пяти

У «Аталанты» два поражения в последних четырех гостевых играх

Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют – нет»

Три последних поединка «Болоньи» и три из четырех «Аталанты» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество гостей. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.