«Болонья» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.10.2022)

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вчера, 13:28

Ставки букмекеров

Букмекеры видят не «Болонью» абсолютным фаворитом данного поединка и дают коэффициент 2.02 на ее победу. Успех гостевого коллектива оценивается по коэффициенту 3.6, а ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.55 по линии БК Лига Ставок.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Болонья» не смогла поразить ворота соперников в последних двух турах национального чемпионата. Команда встретилась с «Эмполи» и «Ювентусом» и была бита со счетом (0:1) и (0:3). В таблице клуб занимает 17 место и лишь на один балл опережает соперников из зоны вылета.

«Сампдория» замыкает турнирную таблицу, имея в активе лишь два балла. В минувшем туре команда проиграла новичку лиги «Монце» (0:3), а чуть ранее не смогла зацепиться за очки в битве со «Специей» (1:2).

Информация для ставок

«Болонья» выиграла лишь один из восьми последних матчей

«Самдория» проиграла пять из шести последних поединков

Семь минувших очных поединков завершились победой «Болоньи»

Пять из восьми последних игр «Болоньи» и четыре из восьми «Сампдории» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Команды в этом чемпионате практически не радуют болельщиков набранными очками, поэтому в очном противостоянии приложат максимум усилий для пополнения копилки. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем поставить на ничейный результат по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.