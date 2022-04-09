«Болонья» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.03.2022)

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вчера, 15:05

Ставки букмекеров

В этом поединке котировки букмекеров не имеют перевеса в сторону одной из команд. Поставить на победу «Болоньи» можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит коэффициент 3.4. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.45.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.73. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Болонья» в прошлом туре смогла порадовать своих болельщиков нулевой ничьей с «Миланом», но чуть ранее коллектив уступил «Аталанте» и «Фиорентине» с одинаковым счетом (0:1). После 30 поединков команда занимает 12 место, и комфортно себя чувствует на расстоянии 12 очков от зоны вылета.

«Сампдория» расположилась четырьмя строчками ниже и имеет в активе 29 баллов. В минувших турах коллектив набрал лишь три пункта благодаря победе над «Венецией» (2:0), а также потерпел поражения от «Ромы» (0:1), «Ювентуса» (1:3) и «Удинезе» (1:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Болоньи» насчитывает пять поединков

«Сампдория» проиграла четыре из пяти последних матчей

Пять минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

Пять последних игр с участием «Болоньи» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В данном поединке нет однозначного фаворита и нет точного понимания, на чьей стороне будет владение мячом и преимущество в целом. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в БК Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 3.45.