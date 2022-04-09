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«Болонья» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.03.2022)

вчера, 15:05
Болонья

Ставки букмекеров

В этом поединке котировки букмекеров не имеют перевеса в сторону одной из команд. Поставить на победу «Болоньи» можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит коэффициент 3.4. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.233.423.55
Фонбет 2.17 3.35 3.40
Мелбет 2.25 3.52 3.48
1XBET 2.25 3.52 3.48
BetBoom 2.21 3.36 3.46

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.73. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Болонья» в прошлом туре смогла порадовать своих болельщиков нулевой ничьей с «Миланом», но чуть ранее коллектив уступил «Аталанте» и «Фиорентине» с одинаковым счетом (0:1). После 30 поединков команда занимает 12 место, и комфортно себя чувствует на расстоянии 12 очков от зоны вылета.

«Сампдория» расположилась четырьмя строчками ниже и имеет в активе 29 баллов. В минувших турах коллектив набрал лишь три пункта благодаря победе над «Венецией» (2:0), а также потерпел поражения от «Ромы» (0:1), «Ювентуса» (1:3) и «Удинезе» (1:2).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Болоньи» насчитывает пять поединков
  • «Сампдория» проиграла четыре из пяти последних матчей
  • Пять минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»
  • Пять последних игр с участием «Болоньи» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В данном поединке нет однозначного фаворита и нет точного понимания, на чьей стороне будет владение мячом и преимущество в целом. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в БК Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.77 2.05
Мелбет 1.81 2.16
1XBET 1.81 2.16
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:40
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:11
Букмекеры по хитрому закидывают здесь удочку в плане выставленных коэффициентов, скорее всего, делая упор на не поражение Болоньи от Милана. Ну что же, посмотрим теперь, как хозяева выдержат очередной экзамен, на этот раз в сражении с очень стимулированной Сампой...В завершении хотелось бы перечислить домашние поражения "болонок" в идущем сезоне - от: Милана 2:4, Венеции 0:1, Фиорентины 2:3, Ювентуса 0:2, Наполи 0:2 и Аталанты 0:1. Как мы видим, там есть луз не только в баталиях с топ-именами.)
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