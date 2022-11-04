«Болонья» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.11.2022)

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вчера, 22:09

Ставки букмекеров

Букмекеры видят не «Торино» абсолютным фаворитом данного поединка и дают коэффициент 2.42 на его победу. Успех домашнего коллектива оценивается по коэффициенту 3, а ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.25 по линии БК Лига Ставок.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Болонья» удивляет в последних турах национального чемпионата, набрав максимум очков в битвах с «Лечче» и «Монцой». Забив по два гола, команда победила со счетом (2:0) и (2:1) соответственно. Также к 20 октября клуб провел поединок в рамках кубка страны и с минимальным счетом (1:0) одолел «Кальяри» пройдя в 1/8 финала.

«Торино» также выиграл три последних матча. Соперниками выступали «Читтаделла» (4:0) в национальном кубке, а также «Удинезе» и «Милан» в чемпионате, в обоих случаях был зафиксирован счет (2:1). В таблице туринский клуб располагается на девятом месте, что на три строчки выше нынешнего соперника.

Информация для ставок

«Болонья» проиграла дома лишь раз в последних пяти встречах

«Торино» в гостях потерпел три поражения в последних четырех встречах

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Три из пяти последних матчей «Болоньи» завершились результатом ТМ 2.5, «Торино» — ТБ 2.5

Прогноз

Команды в этом чемпионате идут достаточно ровно и находятся в центре турнирной таблицы. Ожидаем бой без явного преимущества одной и команд и предлагаем рискнуть, загрузив на ничью по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.