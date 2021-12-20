«Дженоа» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.12.2021)

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20 декабря 2021, 10:18

В 19-м туре итальянской Серии А «Дженоа» дома примет «Аталанту». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом поединке сразятся два клуба из разных частей таблицы, поэтому котировки букмекеров имеют перевес в сторону гостей. Поставить на победу «Аталанты» можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Фонбет. При победе хозяев игроков порадует коэффициент 7. Если же будет ничейный результат, то залетит коэффициент 4.77.

Также в линии букмекеры предлагают 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.46. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Дженоа» снова проиграла. На этот раз на выезде римскому «Лацио» (1:3). Команда Андрея Шевченко все еще не может прийти в себя, команда победила лишь раз — в кубковой игре против «Салернитаны» с минимальным счетом (1:0). В турнирной таблице она занимает 18-е место, имея 10 очков в активе.

«Аталанта» неожиданно для всех сгорела в последнем туре на своем стадионе «Роме» (1:4). Тем не менее, команда осталась в зоне Лиге чемпионов и продолжает бороться за медали. В прошлых играх чемпионата минимально были обыграны «Наполи» (3:2) и «Верона» (2:1).

Информация для ставок

«Дженоа» проиграла четыре из пяти последних поединков

«Аталанта» не проигрывает на выезде шесть матчей кряду (пять побед и ничья)

Семь из восьми минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» «Аталанта» пробивает ТБ 2.5 в четырех играх подряд

Прогноз

В данном поединке «Аталанта» является однозначным фаворитом. Команда горит желанием исправиться за поражение в прошлом туре, а потому, скорее всего, выиграет очень уверенно. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) в БК Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 2.1.