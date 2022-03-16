«Дженоа» – «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (18.03.2022)

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вчера, 21:08

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров возникли проблемы, и они выставили близкие по значению коэффициенты. Поставить на победу «Дженоа» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.33. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 3.25, а поверить в победу «Торино» предлагают по коэффициенту 2.31.

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 2.22, а ТМ 2.5 можно взять за 1.65. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 2.

Форма команд

«Дженоа» на удивление футбольной общественности продолжает ничейную серию, которая насчитывает уже более пяти поединков. Последние три игры с «Аталантой», «Эмполи» и «Интером» завершились с одинаковым счетом (0:0), а еще два «Венецией» и «Салернитаной» по (1:1). После 29 туров команда расположилась на предпоследнем месте с 19 очками в копилке.

«Торино» также не может победить длительный период времени. В минувших турах коллектив расписал две ничьих с «Болоньей» (0:1) и «Интером» (1:1), а также уступила на своем поле «Кальяри» (1:2). Несмотря на не самые лучшие результаты туринцам удается удерживать 11 месте в центре турнирной таблицы.

Информация для ставок

Семь последних матчей «Дженоа» завершила вничью

У «Торино» три ничьи в последних четырех играх

Три из четырех минувших очных встречи закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Пять из семи последних поединков с участием «Дженоа» завершились результатом (0:0)

Прогноз

В этом поединке ожидаем равную игру с небольшим количеством голевых моментов, а потому предлагаем загрузить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.