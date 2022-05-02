«Дженоа» — «Ювенутс». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.05.2022)

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вчера, 15:55

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 4.44 на победу «Дженоа», остановить свой выбор на победе «Ювентуса» можно по коэффициенту 1.83, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.78.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.94. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Дженоа» продолжает отчаянную борьбу за выживание и после 35 туров занимает предпоследнее место в таблице с 35 очками в активе. Это на три меньше, чем у находящего на 17 строчке «Кальяри». В последнем туре коллектив уступил в дерби «Сампдории» с минимальным счетом (0:1), а чуть ранее обыграл тот самый «Кальяри» (1:0).

«Ювентус» гарантировал себе место в топ-4 и соответственно путевку в Лигу чемпионов благодаря непростой победе в минувшем туре над утопающей «Венецией» (2:1). Теперь у «старой синьоры» 69 очков и она на 10 баллов опережает римскую «Рому» за три тура до конца чемпионата.

Информация для ставок

«Дженоа» проиграла четыре из пяти последних встречи

Беспроигрышная серия «Ювентуса» насчитывать пять матчей (четыре победы и ничья)

Лишь одна из последних тринадцати игр «Дженоа» закончилась результатом ТБ 2.5

2.5 «Ювентус» пропускает по одному голу в пяти из шести последних поединках

Прогноз

«Ювентус» с первых минут возьмет игру под свой контроль и создаст необходимое количество моментов для забитых мячей. Конечно, хозяева окажут сопротивление, но его вряд ли хватит для того, чтобы отобрать очки у гранда. Сделать ставку на ИТБ 1.5 «Ювентуса» можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Фонбет.