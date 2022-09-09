«Эмполи» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.09.2022)

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сегодня, 14:36

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной игре букмекеры определили без проблем, и отдали предпочтение гостям. Линия БК Лига Ставок предлагает коэффициент 1.72 на победу «Ромы». Успех «Эмполи» порадует коэффициентом 4.65, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 3.9.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Эмполи» очень миролюбиво проводит старт нынешнего сезона, оформляя ничью за ничьей. В последних двух поединках команда встречалась с «Салернитаной» на выезде и с «Вероной» дома и завоевала два балла, ничьи (2:2) и (1:1) соответственно. В общем зачете клуб расположился на 15 месте с четырьмя очками в копилке.

Римский клуб менее чем за неделю смогли дважды удивить футбольную общественность сенсационными результатами. Сначала «волки» в чемпионате разгромно проиграли на выезде скромному «Удинезе» (0:4), а затем в Лиге Европы ничего не смогли сделать с болгарским «Лудогорцем» (1:2).

Информация для ставок

Ничейная серия «Эмполи» составляет четыре матча

«Рома» победила лишь раз в последних четырех играх

Пять минувших очных поединков закончились победой 2Ромы»

Три последних встречи с участием «Эмполи» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Гости в силу своего превосходства в качестве футболистов и организации игры с первых минут будут контролировать ход встречи и доведут дело до уверенного завоевания очередных трех очков. Предлагаем сделать ставку на победу «Ромы» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.