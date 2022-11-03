«Эмполи» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.11.2022)

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вчера, 18:03

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры не смогли определиться с фаворитом, поэтому выставили близкие по значению котировки. Поставить на хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7. В случае победы «Сассуоло» игроков порадует коэффициент 2.45. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.65.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.7. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.18. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Эмполи» проиграл две последние встречи грозным «Аталанте» и «Ювентусу» (0:2) и (0:4). Команда продолжает располагаться в нижней части турнирной таблицы на 14 месте и старается не подпускать к себе близко клубы из зоны вылета.

«Сассуоло» стремится вверх, но пока что занимает лишь 11 место после 12 игр. Коллектив в 11 туре сыграл дома с «Вероной» и одержал победу (2:1), а чуть позже побывал в Неаполе в гостях у «Наполи» и был разгромлен со счетом (0:4).

Информация для ставок

«Эмполи» выиграл лишь одну из пяти последних встреч

У «Сассуоло» три поражения в последних четырех играх

Семь из восьми минувших очных матчей завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Три последних поединка «Эмполи» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз