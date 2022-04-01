«Фиорентина» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (03.04.2022)

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вчера, 20:02

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры без сомнений определились с фаворитом, поэтому отдали преимущество по котировкам «Фиорентине». Поставить на хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55. В случае победы «Эмполи» порадует коэффициент 5.65. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.57. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.37. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Фиорентина» после 29 игр расположилась на восьмом месте в таблице и продолжает борьбу за поставленную цель на сезон – путевку в еврокубки. В минувших турах команда провела непростые поединки, в которых расписала ничью (1:1) с «Интером» и «Вероной», а также минимально переиграла «Болонью» (1:0).

«Эмполи» хорошо начал нынешний сезон и показывал довольно содержательный футбол, но в последнее время команда попала в полосу неудач, которая не позволила подняться выше нынешней 12 строчки в таблице. В последних играх коллектив проиграл «Милану» (0:1), а также расписал ничью (1:1) с «Вероной».

Информация для ставок

«Фиорентина» выиграла лишь один из пяти последних матчей

Безвыигрышная серия «Эмполи» насчитывает 14 игр

Четыре из пяти минувших очных встречи завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре последних поединка с участием «Фиорентины» закончились результатом ТМ 2.5

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