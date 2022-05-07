Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2021/2022

«Фиорентина» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.05.2022)

вчера, 17:23
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Гости не имеют преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Рома» дается за 3.05. На успех «Фиорентины» в домашней встрече можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.35, в это же время ничья стоит 3.58.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.493.15
Фонбет 2.30 3.40 3.05
Мелбет 2.37 3.66 3.12
1XBET 2.37 3.66 3.12
BetBoom 2.39 3.41 3.06

Тотал больше 2.5 предлагают за коэффициент 1.85, в тоже время тотал меньше дается за 1.94. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Фиорентина» откровенно плохо выглядит последние две недели. Команда проиграла последние сражения и усугубила свое положение в борьбе за еврокубковую путевку. После 35 игр команда имеет 56 очков и находится на седьмом месте, вытесняя «Аталанту» лишь по дополнительным показателям.

«Рома» два дня назад провела ответный полуфинальный поединок Лиги конференций и благодаря победе (1:0) над «Лестером» оформила путевку в финал, где сразится с «Фейеноордом». В Серии А «волки» идут на пятом месте и опережают нынешнего соперника всего на три очка.

Информация для ставок

  • «Фиорентина» проиграла четыре встречи подряд
  • У «Ромы» лишь одно поражение в последних семи матчах
  • Семь из восьми минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних игр «Ромы» и три из пяти «Фиоретины» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Ожидаем в этом матче борьбу на каждом участке поля, ведь обе команды продолжают сражаться за еврокубковые места. Верим в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.44 2.01 1.90 1.57 2.55
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.02 1.93
1XBET 2.02 1.93
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:33
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Птица Феникс
Птица Феникс ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 18:09
Нет, много не забьют.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:48
Игра на три результата
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:28
Много забьют.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 