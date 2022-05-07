«Фиорентина» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.05.2022)

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вчера, 17:23

Ставки букмекеров

Гости не имеют преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Рома» дается за 3.05. На успех «Фиорентины» в домашней встрече можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.35, в это же время ничья стоит 3.58.

Тотал больше 2.5 предлагают за коэффициент 1.85, в тоже время тотал меньше дается за 1.94. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Фиорентина» откровенно плохо выглядит последние две недели. Команда проиграла последние сражения и усугубила свое положение в борьбе за еврокубковую путевку. После 35 игр команда имеет 56 очков и находится на седьмом месте, вытесняя «Аталанту» лишь по дополнительным показателям.

«Рома» два дня назад провела ответный полуфинальный поединок Лиги конференций и благодаря победе (1:0) над «Лестером» оформила путевку в финал, где сразится с «Фейеноордом». В Серии А «волки» идут на пятом месте и опережают нынешнего соперника всего на три очка.

Информация для ставок

«Фиорентина» проиграла четыре встречи подряд

У «Ромы» лишь одно поражение в последних семи матчах

Семь из восьми минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних игр «Ромы» и три из пяти «Фиоретины» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Ожидаем в этом матче борьбу на каждом участке поля, ведь обе команды продолжают сражаться за еврокубковые места. Верим в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.