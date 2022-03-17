«Интер» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (19.03.2022)

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вчера, 13:52

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекерам смогли без проблем. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.5 на победу «Интера». Если ожидаете успех гостевой команды, то залетит коэффициент 6.75. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.7.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Интер» после двух побед кряду над «Салернитаной» (5:0) и «Ливерпулем» (1:0) расписал гостевую ничью с «Торино» (1:1) и на данном этапе сезона занимает лишь третью строчку в турнирной таблице, при этом отставание от лидирующего «Милана» составляет уже четыре очка.

«Фиорентина» в двух минувших турах набрала четыре зачетных балла в противостояниях с «Болоньей» (1:0) и «Вероной» (1:1). После 28 игр «фиалки» расположились на восьмом месте в таблице и продолжают упорную борьбу за путевки в еврокубки.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Интера» насчитывает пять поединков (три ничьих и две победы)

«Фиорентина» выиграла лишь один из четырех последних матчей

Две минувшие очные встречи завершились победой «Интера» (2:0) и (3:1)

Четыре из пяти последних игр «Фиорентины» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Здесь встретятся команды из верхней части турнирной таблицы, и мы вполне можем рассчитывать на футбол хорошего качества. Ожидаем равный бой и предлагаем рискнуть, сделав ставку на ничью по коэффициенту 4.7 можно в букмекерской конторе Фонбет.