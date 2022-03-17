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«Интер» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (19.03.2022)

вчера, 13:52
Интер - Фиорентина

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекерам смогли без проблем. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.5 на победу «Интера». Если ожидаете успех гостевой команды, то залетит коэффициент 6.75. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.686.34
Фонбет 1.50 4.60 6.30
Мелбет 1.52 4.78 6.75

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Интер» после двух побед кряду над «Салернитаной» (5:0) и «Ливерпулем» (1:0) расписал гостевую ничью с «Торино» (1:1) и на данном этапе сезона занимает лишь третью строчку в турнирной таблице, при этом отставание от лидирующего «Милана» составляет уже четыре очка.

«Фиорентина» в двух минувших турах набрала четыре зачетных балла в противостояниях с «Болоньей» (1:0) и «Вероной» (1:1). После 28 игр «фиалки» расположились на восьмом месте в таблице и продолжают упорную борьбу за путевки в еврокубки.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Интера» насчитывает пять поединков (три ничьих и две победы)
  • «Фиорентина» выиграла лишь один из четырех последних матчей
  • Две минувшие очные встречи завершились победой «Интера» (2:0) и (3:1)
  • Четыре из пяти последних игр «Фиорентины» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Здесь встретятся команды из верхней части турнирной таблицы, и мы вполне можем рассчитывать на футбол хорошего качества. Ожидаем равный бой и предлагаем рискнуть, сделав ставку на ничью по коэффициенту 4.7 можно в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.84 1.29 2.36 1.65 1.85 2.06
Фонбет 2.30 1.63
Мелбет 2.28 1.60
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:22
Интер после нового года играет заметно хуже чем раньше. В декабре команда была на 1-ом месте и уверенно шла за чемпионством. Потом эта прыть ушла и команда начала терять очки. Последние 5 игр в чемпионате выдались очень сложными - 4 ничьи и 1 победа. Ничьи были крайне нерезультативные, максимум 1 гол.... Фиорентина тоже не славится своей стабильностью. Команда занимает 8 строчку в "Серии А", выигрывает много и проигрывает немало. В последних матчах - победы преобладают, однако нельзя сказать что это были сильные соперники, за исключением Аталанты... Матч сложный для обоих коллективов, Интеру нужно зарабатывать очки для преследования Милана и Наполи, а Фиорентине для попадания в еврокубки. Команды мало забивают в последних встречах. Возьмём выборку из 5 матчей: хозяева лишь раз пробили ТБ(3.5), гости же ни разу. Это всегда было присуще итальянскому футболу, но реалии таковы. Изобилие голов в матче, по моему мнению, не наблюдается. Прогнозирую, что коллективы разойдутся минимальной ничьей или победой.
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