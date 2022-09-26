«Интер» – «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.10.2022)

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вчера, 11:37

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, явный фаворит в этой встрече отсутствует. Поставить на победу «Интера» можно по коэффициенту 1.95 в БК Лига Ставок. В случае победы «Ромы» зайдет коэффициент 3.75. Ничья залетит с коэффициентом 3.72.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.8. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.02. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Интер» продолжает штормить. И если в Лиге чемпионов все же удалось сломить сопротивлении скромной «Виктории» из города Плзень, то последний тур Серии А указал футболистам на явные проблемы. В итоге поражение от «Удинезе» (1:3) и лишь седьмое место в таблице после семи сыгранных матчей.

«Рома» также не наилучшим образом проводит данный отрезок сезона. Подопечные Жозе Моуриньо в минувшем туре чемпионата дома приняли гостей из Бергамо и, несмотря на тотальное преимущество, проиграли «Аталанте» (0:1). После семи туров «волки» занимают шестое место в общем зачете, имея в копилке 13 баллов.

Информация для ставок

«Интер» потерпел» четыре поражения в последних семи играх

У «Ромы» четыре победы в последних восьми встречах

Четыре минувших очных поединка закончились победой «Интера»

Пять из шести последних матчей «Ромы» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды готовы дать бой и будут до конца сражаться за три очка. Скорее всего, мы увидим много опасных атак от обоих коллективов, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.7.