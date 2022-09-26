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«Интер» – «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.10.2022)

вчера, 11:37
Рома

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, явный фаворит в этой встрече отсутствует. Поставить на победу «Интера» можно по коэффициенту 1.95 в БК Лига Ставок. В случае победы «Ромы» зайдет коэффициент 3.75. Ничья залетит с коэффициентом 3.72.

Италия. Серия А 2022/2023
Интер
Рома
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышПроигрыш
- : -
01 октября 2022, 19:00
суббота
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.043.823.71
Лига Ставок 2.02 3.65 3.70
Мелбет 2.00 3.86 3.88

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.8. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.02. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Интер» продолжает штормить. И если в Лиге чемпионов все же удалось сломить сопротивлении скромной «Виктории» из города Плзень, то последний тур Серии А указал футболистам на явные проблемы. В итоге поражение от «Удинезе» (1:3) и лишь седьмое место в таблице после семи сыгранных матчей.

«Рома» также не наилучшим образом проводит данный отрезок сезона. Подопечные Жозе Моуриньо в минувшем туре чемпионата дома приняли гостей из Бергамо и, несмотря на тотальное преимущество, проиграли «Аталанте» (0:1). После семи туров «волки» занимают шестое место в общем зачете, имея в копилке 13 баллов.

Информация для ставок

  • «Интер» потерпел» четыре поражения в последних семи играх
  • У «Ромы» четыре победы в последних восьми встречах
  • Четыре минувших очных поединка закончились победой «Интера»
  • Пять из шести последних матчей «Ромы» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды готовы дать бой и будут до конца сражаться за три очка. Скорее всего, мы увидим много опасных атак от обоих коллективов, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.39 2.07 1.83 1.63 2.41
Лига Ставок 2.04 1.75 1.62 2.26
Мелбет 2.10 1.86
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:49
Игра на три результата
Гость
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