«Интер» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.05.2022)

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вчера, 21:45

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем. Загрузить на «Интер» с форой (-2) предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.57. В случае сенсационной победы «Сампдории» зайдет приятный коэффициент 19. Ничью можно выбрать по коэффициенту 9.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.76, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.03. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Интеру» для завоевания чемпионства крайне нужна победа в данной встрече и осечка «Милана» в параллельной игре. Команда не опускает руки и борется за медали до последнего, в последних турах обыграв «Кальяри» (3:1) и «Эмполи» (4:2), а также удалось завоевать кубок страны в непростом сражении с «Ювентусом» (4:2).

«Сампдория» сенсационно разгромила «Фиорентину» (4:1) в рамках 37 тура чемпионата. Эта победа позволила окончательно сохранить прописку в элите на следующий сезон и уже спокойно доигрывать нынешний чемпионат. Чуть ранее коллектив также побывал в Риме, где всухую проиграл «Лацио» (0:2).

Информация для ставок

«Интер» выиграл девять из десяти последних поединков

У «Сампдории» лишь одна победа в последних одиннадцати выездных встречах

Шесть предыдущих игр между клубами завершились результатом «обе забьют»

Восемь последних матчей с участием «Интера» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

«Интер» верит в чудо и конечно без проблем оформит победу в данном противостоянии. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу миланского коллектива с форой (-2.5) по коэффициенту 1.96 в букмекерской конторе Фонбет.