«Кальяри» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.05.2022)

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вчера, 11:07

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. Победу «Интера» с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.85. Поверить в сенсационный успех «Кальяри» предлагают по коэффициенту 8.8, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 5.55.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.7 за тотал больше 3. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кальяри» пытается спастись от вылета, но после 36 игр занимает 18 место и на один балл отстает от «Салернитаны». Календарь у команды непростой и нужно всеми силами цепляться за зачетные баллы даже с действующим чемпионом страны. В последних матчах команда взяла лишь один зачетный пункт, сыграв вничью с «Салернитаной» (1:1), а также уступив «Вероне» (1:2).

«Интеру» провел поединок финала кубка Италии, где сражался с «Ювентусом». Игра получилась очень интересной и насыщенной на голы. Миланскому клубу удалось добыть победу (4:2) и завоевать трофей. Также коллектив продолжает бороться за золотые медали чемпионата и желает за оставшиеся два тура отыграть два очка у «Милана». В последних матчах были набраны шесть баллов, благодаря победам над «Эмполи» и «Удинезе» (4:2) и (2:1).

Информация для ставок

«Кальяри» потерпел семь поражений в последних девяти поединках

У «Интера» семь побед в последних восьми играх

Две минувшие очные встречи завершились поражение «Кальяри» (0:1) и (0:4)

Шесть последних матчей «Интера» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этом поединке ожидаем боевой футбол, но с тотальным преимуществом гостей. «Интер» продолжает бороться за поставленные задачи, и не намерен терять очки в этом матче. Рекомендуем сделать ставку на успех гостей с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85.