«Кальяри» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.04.2022)

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вчера, 13:33

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «старой синьоры» можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65. Если верите в победу хозяев, то загрузить на нее можно за 5.5. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 4.05.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.96. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Кальяри» продолжает свою проигрышную серию и в последнем туре потерпел разгромное выездное поражение от «Удинезе» (1:5). Чуть ранее команда сразилась со «Специей» и «Миланом», но поразить ворота соперником не получилось, на табло были зафиксированы поражения (0:2) и (0:1) соответственно.

«Ювентус» в последнем туре на своем поле минимально уступил в принципиальном противостоянии миланскому «Интеру» (0:1). Это поражение не позволило команде в занять третье место, она по прежнему располагается строчкой ниже с 59 очками в копилке.

Информация для ставок

«Кальяри» проиграл четыре игры подряд

У «Ювентуса» пять побед и два поражения в последних семи встречах

Три минувших очных поединка завершились победой «Ювентуса»

«Кальяри» пропускает дома в 18 матчах кряду

Прогноз

Здесь ожидаем футбол с тотальным преимуществом гостей. Они будут владеть преимуществом и скорее всего, без проблем оформят нужный для себя результат. Поставить предлагаем на победу «Ювентуса» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.