«Кремонезе» – «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.11.2022)

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вчера, 18:13

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров не возникло проблем, абсолютное преимущество принадлежит гостям. Поставить на победу «Милана» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 4.45, а поверить в победу «Кремонезе» предлагают по коэффициенту 5.95.

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.7, а ТМ 2.5 можно взять за 2.15. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кремонезе» отчаянно борется за выживание и на данном этапе сезона после 13 игр занимает 18 место в таблице. Шесть очков в активе и лишь три очка отставания от конкурентов позволяют коллективу надеяться на лучшее и не опускать руки. В минувших противостояниях были зафиксированы ничейны результаты с «Салернитаной» и «Удинезе» (2:2) и (0:0).

«Милан» продолжает свой путь к защите чемпионского титула, но пока занимать первую строчку не удается, там расположился «Наполи», расстояние до которого составляет шесть зачетных баллов. В последнем туре «россонери» разобрались на своем поле со «Специей» со счетом (2:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная домашняя серия «Кремонезе» составляет семь поединков (без учета дополнительного времени)

У «Милана» пять побед в последних шести матчах

Четыре из шести последних встреч «Кремонезе» завершились результатом «обе забьют»

Шесть последних игр «Милана» закончились пробитием ТБ 2.5

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