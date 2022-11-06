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«Кремонезе» – «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.11.2022)

вчера, 18:13
Милан

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров не возникло проблем, абсолютное преимущество принадлежит гостям. Поставить на победу «Милана» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 4.45, а поверить в победу «Кремонезе» предлагают по коэффициенту 5.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 6.00 4.40 1.55
Мелбет 6.20 4.58 1.57
1XBET 6.20 4.58 1.57

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.7, а ТМ 2.5 можно взять за 2.15. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кремонезе» отчаянно борется за выживание и на данном этапе сезона после 13 игр занимает 18 место в таблице. Шесть очков в активе и лишь три очка отставания от конкурентов позволяют коллективу надеяться на лучшее и не опускать руки. В минувших противостояниях были зафиксированы ничейны результаты с «Салернитаной» и «Удинезе» (2:2) и (0:0).

«Милан» продолжает свой путь к защите чемпионского титула, но пока занимать первую строчку не удается, там расположился «Наполи», расстояние до которого составляет шесть зачетных баллов. В последнем туре «россонери» разобрались на своем поле со «Специей» со счетом (2:1).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная домашняя серия «Кремонезе» составляет семь поединков (без учета дополнительного времени)
  • У «Милана» пять побед в последних шести матчах
  • Четыре из шести последних встреч «Кремонезе» завершились результатом «обе забьют»
  • Шесть последних игр «Милана» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

В этом поединке ожидаем плотную оборонительную игру от хозяев поля тотальное преимущество во владении мячом от гостей. Предлагаем поверить в результативный матч и загрузить на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.13 1.69 1.68 2.15
Мелбет 2.23 1.77
1XBET 2.23 1.77
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:37
Победа команды Милана с Азиатской форой (0,75). Удачи
Гость
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