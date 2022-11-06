«Кремонезе» – «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.11.2022)

Ставки букмекеров
С явным фаворитом встречи у букмекеров не возникло проблем, абсолютное преимущество принадлежит гостям. Поставить на победу «Милана» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 4.45, а поверить в победу «Кремонезе» предлагают по коэффициенту 5.95.
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завтра, 22:45
Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.7, а ТМ 2.5 можно взять за 2.15. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Кремонезе» отчаянно борется за выживание и на данном этапе сезона после 13 игр занимает 18 место в таблице. Шесть очков в активе и лишь три очка отставания от конкурентов позволяют коллективу надеяться на лучшее и не опускать руки. В минувших противостояниях были зафиксированы ничейны результаты с «Салернитаной» и «Удинезе» (2:2) и (0:0).
«Милан» продолжает свой путь к защите чемпионского титула, но пока занимать первую строчку не удается, там расположился «Наполи», расстояние до которого составляет шесть зачетных баллов. В последнем туре «россонери» разобрались на своем поле со «Специей» со счетом (2:1).
Информация для ставок
- Безвыигрышная домашняя серия «Кремонезе» составляет семь поединков (без учета дополнительного времени)
- У «Милана» пять побед в последних шести матчах
- Четыре из шести последних встреч «Кремонезе» завершились результатом «обе забьют»
- Шесть последних игр «Милана» закончились пробитием ТБ 2.5
Прогноз
В этом поединке ожидаем плотную оборонительную игру от хозяев поля тотальное преимущество во владении мячом от гостей. Предлагаем поверить в результативный матч и загрузить на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.