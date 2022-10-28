«Кремонезе» – «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.10.2022)

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вчера, 13:58

Ставки букмекеров

Букмекеры оказались в замешательстве и не смогли определить явного фаворита встречи. Загрузить на победу «Кремонезе» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.9, а поставить на «Удинезе» предлагают по коэффициенту 1.97. Ничейный результат порадует игроков коэффициентом 3.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.75. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Кремонезе» продолжает свои выступления в обоих итальянских турнирах и если в кубке страны дела обстоят отлично и в кармане уже пропуск в раунд 1/8, то в чемпионате после 11 игр команда замыкает турнирную таблицу имея в активе всего четыре очка. Последних тур завершился минимальным поражением от «Сампдории» (0:1).

«Удинезе» после великолепной серии из побед пошел на спад и уже не может порадовать победой своих поклонников несколько туров вряд. Пять дней назад команда дома принимала гостей из Турина и проиграла «Торино» со счетом (1:2). Чуть ранее были расписаны ничьи с «Лацио» и «Аталантой» (0:0) и (2:2) соответственно.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Кремонезе» насчитывает 12 встреч (без учета дополнительного времени)

«Удинезе» не может победить в четырех играх подряд (две ничьих и два поражения)

Четыре из пяти минувших матчей «Кремонезе» завершились результатом «обе забьют»

В семи из восьми последних поединков с участием «Удинезе» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз