«Лацио» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.01.2022)

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вчера, 15:50

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 2.18 на победу «Аталанты», остановить свой выбор на победе «Лацио» можно по коэффициенту 3.26, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.6 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Лацио» в прошедших играх чемпионата без проблем разгромил на выезде «Салернитану» (3:0), но туром ранее не смог зацепиться за очки в противостоянии с «Интером», поражение (1:2). Команда также приняла участие в кубке Италии, где в рамках 1/8 финала в дополнительное время смогла сломить сопротивление «Удинезе» (1:0).

«Аталанта» в кубке без прошла «Венецию», обыграв ее на своем поле со счетом (2:0). В чемпионате клуб из Бергамо демонстрирует неплохие результаты, благодаря которым занимает на данный момент времени четвертое место в таблице. Помимо победы над «Удинезе» (6:2) в 21 туре, команда расписала также нулевую ничью с действующим чемпионов «Интером».

Информация для ставок

«Лацио» не проигрывает дома пять игр кряду

«Аталанта» выиграла на выезде шесть из восьми последних поединков

Шесть минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» Три из четырех последних матчей «Аталанты» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Мы увидим игру двух очень сильных команд, которые демонстрируют достаточно содержательную игру. Ожидается боевой, но очень интересный поединок, где трудно сказать, кто же будет доминировать на поле и победит, поэтому предлагаем сделать ставку на обмен голами по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.