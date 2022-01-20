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«Лацио» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.01.2022)

вчера, 15:50

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 2.18 на победу «Аталанты», остановить свой выбор на победе «Лацио» можно по коэффициенту 3.26, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.073.552.26
Фонбет 3.00 3.65 2.25
Мелбет 3.20 3.70 2.31
1XBET 3.20 3.70 2.31
BetBoom 3.18 3.78 2.18

Также в линии букмекеры предлагаю 1.6 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Лацио» в прошедших играх чемпионата без проблем разгромил на выезде «Салернитану» (3:0), но туром ранее не смог зацепиться за очки в противостоянии с «Интером», поражение (1:2). Команда также приняла участие в кубке Италии, где в рамках 1/8 финала в дополнительное время смогла сломить сопротивление «Удинезе» (1:0).

«Аталанта» в кубке без прошла «Венецию», обыграв ее на своем поле со счетом (2:0). В чемпионате клуб из Бергамо демонстрирует неплохие результаты, благодаря которым занимает на данный момент времени четвертое место в таблице. Помимо победы над «Удинезе» (6:2) в 21 туре, команда расписала также нулевую ничью с действующим чемпионов «Интером».

Информация для ставок

  • «Лацио» не проигрывает дома пять игр кряду
  • «Аталанта» выиграла на выезде шесть из восьми последних поединков
  • Шесть минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
  • Три из четырех последних матчей «Аталанты» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Мы увидим игру двух очень сильных команд, которые демонстрируют достаточно содержательную игру. Ожидается боевой, но очень интересный поединок, где трудно сказать, кто же будет доминировать на поле и победит, поэтому предлагаем сделать ставку на обмен голами по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.56 1.25 2.24 1.65 1.81 1.88
Мелбет 2.28 1.60
1XBET 2.28 1.60
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:06
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
75zjmszjg7a3
75zjmszjg7a3
вчера в 18:10
Футбольный клуб «Аталанта» выиграет матч.
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