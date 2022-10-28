«Лацио» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.10.2022)

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вчера, 14:21

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить было несложно. Поставить на хозяев поля с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Если зайдет сенсационная победа гостей, то игроков порадует коэффициент 6.25. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.62.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Лацио» сутки назад обыграл на своем поле датский «Мидтьюлланд» (2:1) и максимально приблизился к оформлению путевки в плей-офф турнира. В последнем туре достаточно не проиграть «Фейеноорду». В чемпионате Италии «орлы» идут на третьем месте, а в последнем туре оформили три балла в битве с «Аталантой» (2:0).

«Салернитана» сосредоточена лишь на национальном турнире и всю неделю готовилась к данной встрече. В минувшем туре команда дома принимала «Специю» и порадовала собравшуюся публику победой (1:0). Чуть ранее состоялся матч с «Интером», где зацепиться за очки не удалось, поражение (0:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Лацио» составляет восемь поединков (пять побед и три ничьих)

У «Салернитаны» лишь две победы в последних восьми встречах

Две минувших игры между командами закончились победой «Лацио» с одинаковым счетом (3:0)

Три из четырех последних матчей «Салернитаны» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Лацио», конечно, будет владеть преимуществом и контролировать ход поединка, и как и в прошлых матчах оформит уверенную победу, поэтому предлагаем поставить на победу «Лацио» с форой (-1) с коэффициентом 1.75 в БК Лига Ставок.