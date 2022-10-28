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«Лацио» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.10.2022)

вчера, 14:21
Лацио (Рим)

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить было несложно. Поставить на хозяев поля с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Если зайдет сенсационная победа гостей, то игроков порадует коэффициент 6.25. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.62.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.494.776.92
Лига Ставок 1.51 4.60 6.20
Мелбет 1.53 4.80 6.50

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Лацио» сутки назад обыграл на своем поле датский «Мидтьюлланд» (2:1) и максимально приблизился к оформлению путевки в плей-офф турнира. В последнем туре достаточно не проиграть «Фейеноорду». В чемпионате Италии «орлы» идут на третьем месте, а в последнем туре оформили три балла в битве с «Аталантой» (2:0).

«Салернитана» сосредоточена лишь на национальном турнире и всю неделю готовилась к данной встрече. В минувшем туре команда дома принимала «Специю» и порадовала собравшуюся публику победой (1:0). Чуть ранее состоялся матч с «Интером», где зацепиться за очки не удалось, поражение (0:2).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Лацио» составляет восемь поединков (пять побед и три ничьих)
  • У «Салернитаны» лишь две победы в последних восьми встречах
  • Две минувших игры между командами закончились победой «Лацио» с одинаковым счетом (3:0)
  • Три из четырех последних матчей «Салернитаны» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Лацио», конечно, будет владеть преимуществом и контролировать ход поединка, и как и в прошлых матчах оформит уверенную победу, поэтому предлагаем поставить на победу «Лацио» с форой (-1) с коэффициентом 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.93 1.28 2.42 1.63 1.88 2.03
Лига Ставок 2.23 1.64 1.76 2.04
Мелбет 2.37 1.69
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:49
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
Гость
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