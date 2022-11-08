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«Лечче» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.11.2022)

вчера, 14:41
Лечче

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Победу «Аталанты» можно взять по коэффициенту 1.8. Поверить в неожиданный успех «Лечче» предлагают по коэффициенту 4.15, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 4.60 3.55 1.85
Мелбет 4.70 3.82 1.85
1XBET 4.70 3.82 1.85

Также в линии букмекеры предлагаю 1.93 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Исход «обе забьют» можно также выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Лечче» в последнем туре национального чемпионата сумел сдержать натиск открытия нынешнего сезона «Удинезе» и расписать гостевую ничью (1:1). Чуть ранее команда принимала на своем поле «Ювентус» и была обыграна с минимальным счетом (0:1). В таблице клуб занимает 16 место и опережает зону вылета на три пункта.

«Аталанта» была очень активной в последней домашней игре с «Наполи», но не смогла удержать необходимый для себя результат и проиграла по итогу 90 минут со счетом (1:2). После поражения отставание от лидера составляет уже восемь очков, но четвертое место все еще оставляет бергамасков в борьбе за медали.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Лечче» насчитывает шесть поединков (три поражения и три ничьих)
  • У «Аталанты» лишь две победы в последних пяти играх
  • Две минувшие очные встречи закончились результатом (3:1) и (7:2) в пользу «Аталанты»
  • Четыре последних матча «Лечче» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке ожидаем боевой футбол с тотальным преимуществом гостей. «Аталанта» много потеряла в минувших турах и не намерен повторять ошибки. Рекомендуем сделать ставку на успех клуба из Бергамо в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.44 1.54 1.75 2.04 1.40 2.90
Мелбет 1.86 2.10
1XBET 1.86 2.10
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