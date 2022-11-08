«Лечче» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.11.2022)

1667907702

вчера, 14:41

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Победу «Аталанты» можно взять по коэффициенту 1.8. Поверить в неожиданный успех «Лечче» предлагают по коэффициенту 4.15, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.93 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Исход «обе забьют» можно также выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Лечче» в последнем туре национального чемпионата сумел сдержать натиск открытия нынешнего сезона «Удинезе» и расписать гостевую ничью (1:1). Чуть ранее команда принимала на своем поле «Ювентус» и была обыграна с минимальным счетом (0:1). В таблице клуб занимает 16 место и опережает зону вылета на три пункта.

«Аталанта» была очень активной в последней домашней игре с «Наполи», но не смогла удержать необходимый для себя результат и проиграла по итогу 90 минут со счетом (1:2). После поражения отставание от лидера составляет уже восемь очков, но четвертое место все еще оставляет бергамасков в борьбе за медали.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Лечче» насчитывает шесть поединков (три поражения и три ничьих)

У «Аталанты» лишь две победы в последних пяти играх

Две минувшие очные встречи закончились результатом (3:1) и (7:2) в пользу «Аталанты»

Четыре последних матча «Лечче» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке ожидаем боевой футбол с тотальным преимуществом гостей. «Аталанта» много потеряла в минувших турах и не намерен повторять ошибки. Рекомендуем сделать ставку на успех клуба из Бергамо в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.