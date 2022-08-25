«Лечче» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (28.08.2022)

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сегодня, 14:03

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены без явного перевеса в одну из сторон. Взять победу «Удинезе» можно по коэффициенту 2.93, а в случае победы хозяев зайдет коэффициент 2.47. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.15. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Лечче» проиграл кубковую встречу «Читтаделле» (2:3), а затем провел два сложнейших поединка в рамках элитного итальянского дивизиона. Команда дома сразился с вице-чемпионом страны «Интером» (1:2), а затем побывала в гостях у «Сассуоло» (0:1).

«Эмполи» также покинул розыгрыш кубка уже на начальной стадии и сто процентов внимания концентрирует на чемпионате Италии. В первых турах поразить ворота соперников не удалось, после минимального поражения «Специи» (0:1) была зафиксирована нулевая ничья с «Фиорентиной».

Информация для ставок

«Лечче» проиграл четыре поединка кряду (с учетом дополнительного времени)

У «Эмполи» четыре победы в последних семи матчах

Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних игр с участием «Эмполи» закончились результатом ТМ 2.5

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