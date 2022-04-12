«Милан» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.04.2022)

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вчера, 17:05

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 10 на победу «Дженоа», остановить свой выбор на победе «Милана» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.95, а взять ничью предлагают по коэффициенту 5.2.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.84. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Милан» в последних двух турах потерял драгоценные баллы и подпустил ближе конкурентов за золотые медали. Нулевые ничьи с «Торино» на выезде и «Болоньей» дома позволили соседу по городу «Интеру» приблизиться на расстояние лишь в два очка.

«Дженоа» после невероятной ничейной серии, которая длилась семь игр, добыла победу над «Торино» (1:0), но затем по очереди уступила «Вероне» (0:1) и разгромно «Лацио» (1:4). После 32 поединков команда располагается на предпоследнем месте и еще не теряет надежд на спасение, до заветного 17 места отставание всего три очка.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает 12 игр

У «Дженоа» лишь одна победа в последних 16 матчах

Три минувшие очные встречи закончились поражением «Дженоа»

Семь последних игр с участием «Милана» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Милан» с первых минут возьмет игру под свой контроль и создаст необходимое количество моментов для забитых мячей. Конечно, хозяева окажут сопротивление, но его вряд ли хватит для того, чтобы отобрать очки у гранда. Сделать ставку на ИТБ 1.5 «Милана» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.