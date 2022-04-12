Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2021/2022

«Милан» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.04.2022)

вчера, 17:05
Дженоа

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 10 на победу «Дженоа», остановить свой выбор на победе «Милана» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.95, а взять ничью предлагают по коэффициенту 5.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.1611.88
Фонбет 1.32 4.90 11.50
Мелбет 1.36 5.35 10.50
1XBET 1.36 5.35 10.50
BetBoom 1.34 4.87 11.45

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.84. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Милан» в последних двух турах потерял драгоценные баллы и подпустил ближе конкурентов за золотые медали. Нулевые ничьи с «Торино» на выезде и «Болоньей» дома позволили соседу по городу «Интеру» приблизиться на расстояние лишь в два очка.

«Дженоа» после невероятной ничейной серии, которая длилась семь игр, добыла победу над «Торино» (1:0), но затем по очереди уступила «Вероне» (0:1) и разгромно «Лацио» (1:4). После 32 поединков команда располагается на предпоследнем месте и еще не теряет надежд на спасение, до заветного 17 места отставание всего три очка.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает 12 игр
  • У «Дженоа» лишь одна победа в последних 16 матчах
  • Три минувшие очные встречи закончились поражением «Дженоа»
  • Семь последних игр с участием «Милана» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Милан» с первых минут возьмет игру под свой контроль и создаст необходимое количество моментов для забитых мячей. Конечно, хозяева окажут сопротивление, но его вряд ли хватит для того, чтобы отобрать очки у гранда. Сделать ставку на ИТБ 1.5 «Милана» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.05 1.43 2.02 1.89 1.58 2.53
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.03 1.91
1XBET 2.03 1.91
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:15
Победа команды "Милан" в этом матче.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 17:36
Милан не выиграет.
shlomo
shlomo
вчера в 17:30
В первом круге в Генуе лидер чемпионата победил уверенно на классе 3-0, да и сейчас расклады не меняются. Чемпион сильнее индивидуально, лучше двигает мяч в атаке, тогда как мотивация по возвращению Скудетто никуда не ушла. Дженоа поплыла после серии неплохих результатов с новым наставником, а 1-4 с римлянами в крайнем туре их может вовсе и прибить. Ставим на мотивированного фаворита через минусовую фору, который играет дома, стабильнее гораздо по сезону и сильнее по подбору футболистов, балансу и структуре игры.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 