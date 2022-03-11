«Милан» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.03.2022)

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сегодня, 00:44

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2. Поверить в ничейный результат предлагают по 5.15, а сенсационная победа «Эмполи» порадует игроков интересным коэффициентом 8.5.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.63. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Милан» в последнем туре в важнейшем матче переиграл на выезде «Наполи» (1:0) и сумел сохранить первую строчку в турнирной таблице. Чуть ранее сражались в миланском дерби с «Интером» в рамках кубка Италии, но сильнейшего клубы определить так и не смогли, расписав нулевую ничью.

«Эмполи» не может победить уже длительное время. Коллектив не смог обыграть «Дженоа» из зоны вылета (0:0), а также проиграл «Ювентусу» и «Сампдории» (2:3) и (0:2). После 28 сыгранных поединков коллектив расположился на 13 месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Информация для ставок

«Милан» не проигрывает лосем матчем подряд (четыре победы и четыре ничьих)

Безвыигрышная гостевая серия «Эмполи» составляет семь игр

Девять из десяти последних очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних встреч и «Милана» и «Эмполи» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Милан» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.