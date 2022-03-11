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«Милан» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.03.2022)

сегодня, 00:44
Милан - Эмполи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2. Поверить в ничейный результат предлагают по 5.15, а сенсационная победа «Эмполи» порадует игроков интересным коэффициентом 8.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.395.238.83
Фонбет 1.35 5.10 8.50
Мелбет 1.40 5.30 8.70
1XBET 1.40 5.30 8.70
BetBoom 1.37 5.19 8.51

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.63. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Милан» в последнем туре в важнейшем матче переиграл на выезде «Наполи» (1:0) и сумел сохранить первую строчку в турнирной таблице. Чуть ранее сражались в миланском дерби с «Интером» в рамках кубка Италии, но сильнейшего клубы определить так и не смогли, расписав нулевую ничью.

«Эмполи» не может победить уже длительное время. Коллектив не смог обыграть «Дженоа» из зоны вылета (0:0), а также проиграл «Ювентусу» и «Сампдории» (2:3) и (0:2). После 28 сыгранных поединков коллектив расположился на 13 месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Информация для ставок

  • «Милан» не проигрывает лосем матчем подряд (четыре победы и четыре ничьих)
  • Безвыигрышная гостевая серия «Эмполи» составляет семь игр
  • Девять из десяти последних очных поединков закончились результатом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних встреч и «Милана» и «Эмполи» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Милан» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.80 1.30 2.30 1.68 1.80 2.11
Фонбет 2.30 1.62
Мелбет 2.36 1.69
1XBET 2.36 1.69
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