«Милан» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.02.2022)

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вчера, 09:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры без проблем определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу хозяев с форой (-1) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет. Сенсационная победа «Сампдории» оценивается по коэффициенту 8.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.6. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.3. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.92.

Форма команд

«Милан» после небольшой череды неудач вернулся на тропу побед и порадовал своих болельщиков. В последнем туре чемпионата в дерби был повержен «Интер» со счетом (2:1), а в рамках кубка Италии удалось разгромить и оставить за бортом римский «Лацио» (4:0). Коллектив продолжает бороться за чемпионство, отставая от лидера всего на один пункт.

«Сампдория» в последнем туре впервые за долго время победила и прервала затянувшуюся серию неудач. Клуб на своем поле принимал «Сассуоло» и оформил разгром довольно неуступчивого соперника со счетом (4:0). Команда после 24 поединков находится на 16 месте в таблице с отрывом от зоны вылета в пять очков.

Информация для ставок

«Милан» выиграл одну из четырех последних домашних матчей (без учета дополнительного времени)

У «Сампдории» одна победа и пять поражений в последних шести встречах

Три из четырех последних очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр и «Милана» и «Сампдории» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

Встреча двух коллективов абсолютного разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным доминированием хозяев поля. Скорее всего, «Милан» победит без проблем, поставить на успех «россонери» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.