«Милан» — «Торино». Прогноз на матч чемпионата Италии (26.08.2023)

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сегодня, 16:02

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Милан». В букмекерской конторе Лига Ставок на победу «красно-чёрных» принимаются ставки по коэффициенту 1.76. Выигрыш гостей рассчитывается по коэффициенту 5.00. В случае выбора ничейного исхода в линии сумму ставки предлагается умножить на 3.65.

Следующие цифры можно наблюдать в разделе тоталов: низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.70, а на тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициент 2.16. На исход «обе забьют – да» ставку можно сделать по коэффициенту 2.08.

Форма команд

Миланские «дьяволы» в прошлом сезоне чемпионата Италии заняли четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Милана», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Торино». В июле-августе «красно-чёрные» провели восемь товарищеских матчей. Запомнились несколько футбольных поединков с именитыми командами. Со счётом 3:2 мадридский «Реал» взял верх над «Миланом». После серии пенальти «дьяволы» потерпели поражение от «Ювентуса». С минимальным счётом «красно-чёрные» уступили «Барселоне». Со счётом 4:2 «Милан» одержал победу над командой «Новара». 21 августа «Болонья» принимала «дьяволов» в рамках первого тура нового сезона Серии A. Гости взяли верх над «борзыми» со счётом 2:0. Забитыми голами отметились Жиру и Пулишич.

«Гранатовые» по итогам сезона 2022/2023 Серии A заняли десятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Торино» за последнее время. Из четырёх товарищеских матчей, которые команда провела в межсезонье, «быки» одержали две победы. 14 августа в матче 1/32 Кубка Италии «гранатовые» взяли верх над командой «Фералписало» (2:1). Отличились забитыми голами за «Торино» Мергим Войвода из Косово и сербский полузащитник Иван Илич. 21 августа новый сезон Серии A «быки» начали с «нулёвки». На своём поле миром разошлись «гранатовые» с «Кальяри».

Информация для ставок

Исходом тотал меньше 1.5 гола за игру завершились четыре очные встречи команд из пяти крайних

В шести матчах из десяти последних «дьяволы» выиграли своих соперников

Пять побед одержали «гранатовые» в десяти крайних поединках.

Прогноз

Коэффициент 1.76 предлагается букмекерской конторой Лига Ставок на победу «Милана». «Дьяволы» смогли обыграть в гостях «борзых» из Болоньи, поэтому вполне смогут взять свои три очка в предстоящей домашней игре с «Торино».